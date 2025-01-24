В Украине в этом году будет восстановлено на 25% меньше мощности тепловой и гидроэнергетики, чем в прошлом

В Украине в прошлом году было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, в 2025 году планируется восстановление еще около 3 ГВт, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 24 января. Таким образом, в этом году будет восстановлено на 25% меньше мощностей, чем в 2024 году.

Ключевые факты

В Украине идет строительство новых объектов и развитие распределенной генерации, которая обеспечивает локальные потребности и создает систему, менее уязвимую к атакам.

По данным Министерства энергетики, в 2024 году было присоединено 233 генерационных установки установленной мощностью более 830 МВт. В основном речь идет о газовой генерации, а именно газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках.

В этом году перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами должны ввести в работу еще около 900 МВт мощности объектов распределенной генерации.

Контекст

В прошлом году Россия целенаправленно наносила удары по объектам генерации Украины. Вся тепловая генерация Украины была либо повреждена, либо разрушена в результате атак.

По состоянию на начало июня 2024 года Шмыгаль сообщал о потере более 9 ГВт мощностей генерации из-за обстрелов.

11 июня президент Владимир Зеленский объявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 ГВт газовой маневренной генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы. Тогда Елена Зеркаль, дипломат и руководитель проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН, заявила, что в реальности планы Зеленского осуществить невозможно – газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления.

Из 1000 МВт распределенной газовой генерации, строительство и запуск которой президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 2024 год, в конце декабря к сети было подключено только 168 МВт, сообщил врио главы правления «Укрэнерго» Алексей Брехт.