Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В Украине в этом году будет восстановлено на 25% меньше мощности тепловой и гидроэнергетики, чем в прошлом

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

В Украине в прошлом году было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики, в 2025 году планируется восстановление еще около 3 ГВт, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета Министров 24 января. Таким образом, в этом году будет восстановлено на 25% меньше мощностей, чем в 2024 году.

Ключевые факты

  • В Украине идет строительство новых объектов и развитие распределенной генерации, которая обеспечивает локальные потребности и создает систему, менее уязвимую к атакам.
  • По данным Министерства энергетики, в 2024 году было присоединено 233 генерационных установки установленной мощностью более 830 МВт. В основном речь идет о газовой генерации, а именно газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках.
  • В этом году перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами должны ввести в работу еще около 900 МВт мощности объектов распределенной генерации.

Контекст

В прошлом году Россия целенаправленно наносила удары по объектам генерации Украины. Вся тепловая генерация Украины была либо повреждена, либо разрушена в результате атак.

По состоянию на начало июня 2024 года Шмыгаль сообщал о потере более 9 ГВт мощностей генерации из-за обстрелов.

11 июня президент Владимир Зеленский объявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в 2024 году до 1 ГВт газовой маневренной генерации и еще 4 ГВт в ближайшие годы. Тогда Елена Зеркаль, дипломат и руководитель проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН, заявила, что в реальности планы Зеленского осуществить невозможно – газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления.

Из 1000 МВт распределенной газовой генерации, строительство и запуск которой президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 2024 год, в конце декабря к сети было подключено только 168 МВт, сообщил врио главы правления «Укрэнерго» Алексей Брехт.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине