Украинские металлургические предприятия по итогам января–июля 2025-го увеличили производство чугуна на 6,7%, тогда как производство стали снизилось на 7%, а проката – на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствуют данные объединения «Укрметаллургпром» от 7 августа.

Подробности

В июле производство чугуна выросло на 11,4%, до 692 100 т, по сравнению с июлем 2024 года (621 400 т) и на 4,6% по сравнению с июнем 2025-го (661 900 т).

Производство стали в июле сократилось на 18,1%, до 580 500 т, по сравнению с июлем 2024 года (708 900 т) и на 6,6% по сравнению с июнем 2025-го (621 400 т).

Производство проката в июле уменьшилось на 6,2%, до 552 000 т, по сравнению с июлем 2024 года (588 600 т) и на 2% по сравнению с июнем 2025-го (563 000 т).

Контекст

В 2024 году металлургическая отрасль Украины продемонстрировала значительный рост по сравнению с 2023 годом. Производство стали выросло на 21,6%, что стало наибольшим приростом в секторе. Общий объем металлургического производства увеличился на 18,1% и достиг 7 млн т, в то время как выпуск металлопродукции вырос на 15,8%, составив 6,2 млн т.

По информации Государственной таможенной службы, в 2024 году экспорт железорудного сырья (ЖРС) достиг 33,7 млн т, что в 1,9 раза больше, чем в 2023-м. Экспорт черных металлов вырос на 24% и составил 6,5 млн т. В то же время объемы экспорта руды и черных металлов остаются значительно ниже довоенных показателей: черных металлов – менее трети уровня 2021 года, а руды – 76% от довоенного объема.

В январе 2024-го среднесуточное производство стали в Украине составило 19 700 т. Самый высокий показатель зафиксирован в июне 2024 года – 24 500 т, после чего наблюдалось постепенное снижение этого показателя ежемесячно.