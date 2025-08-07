Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

В Україні за сім місяців зріс випуск чавуну, але скоротилися обсяги виробництва сталі та прокату

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну на 6,7%, тоді як виробництво сталі знизилося на 7%, а прокату – на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це свідчать дані об’єднання «Укрметалургпром» від 7 серпня.

Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!

До 25.08 діє спеціальна ціна.

Деталі 

  • У липні виробництво чавуну зросло на 11,4%, до 692 100 т, порівняно з липнем 2024 року (621 400 т) та на 4,6% порівняно з червнем 2025-го (661 900 т).
  • Виробництво сталі в липні скоротилося на 18,1%, до 580 500 т, порівняно з липнем 2024 року (708 900 т) та на 6,6% порівняно з червнем 2025-го (621 400 т).
  • Виробництво прокату в липні зменшилося на 6,2%, до 552 000 т, порівняно з липнем 2024 року (588 600 т) та на 2% порівняно з червнем 2025-го (563 000 т).

Контекст 

У 2024 році металургійна галузь України продемонструвала значне зростання порівняно з 2023-м. Виробництво сталі зросло на 21,6%, що стало найбільшим приростом у секторі. Загальний обсяг металургійного виробництва збільшився на 18,1% і досяг 7 млн т, тоді як випуск металопродукції зріс на 15,8%, склавши 6,2 млн т.

За інформацією Державної митної служби, у 2024 році експорт залізорудної сировини (ЗРС) досяг 33,7 млн т, що в 1,9 раза більше, ніж у 2023-му. Експорт чорних металів зріс на 24% і склав 6,5 млн т. Водночас обсяги експорту руди та чорних металів залишаються значно нижчими за довоєнні показники: чорних металів – менше третини від рівня 2021 року, а руди – 76% від довоєнного обсягу.

У січні 2024 року середньодобове виробництво сталі в Україні становило 19 700 т. Найвищий показник зафіксовано у червні 2024-го – 24 500 т, після чого спостерігалося поступове зниження цього показника щомісяця.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні