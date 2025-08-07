Українські металургійні підприємства за підсумками січня–липня 2025-го збільшили виробництво чавуну на 6,7%, тоді як виробництво сталі знизилося на 7%, а прокату – на 2,8% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це свідчать дані об’єднання «Укрметалургпром» від 7 серпня.

Деталі

У липні виробництво чавуну зросло на 11,4%, до 692 100 т, порівняно з липнем 2024 року (621 400 т) та на 4,6% порівняно з червнем 2025-го (661 900 т).

Виробництво сталі в липні скоротилося на 18,1%, до 580 500 т, порівняно з липнем 2024 року (708 900 т) та на 6,6% порівняно з червнем 2025-го (621 400 т).

Виробництво прокату в липні зменшилося на 6,2%, до 552 000 т, порівняно з липнем 2024 року (588 600 т) та на 2% порівняно з червнем 2025-го (563 000 т).

Контекст

У 2024 році металургійна галузь України продемонструвала значне зростання порівняно з 2023-м. Виробництво сталі зросло на 21,6%, що стало найбільшим приростом у секторі. Загальний обсяг металургійного виробництва збільшився на 18,1% і досяг 7 млн т, тоді як випуск металопродукції зріс на 15,8%, склавши 6,2 млн т.

За інформацією Державної митної служби, у 2024 році експорт залізорудної сировини (ЗРС) досяг 33,7 млн т, що в 1,9 раза більше, ніж у 2023-му. Експорт чорних металів зріс на 24% і склав 6,5 млн т. Водночас обсяги експорту руди та чорних металів залишаються значно нижчими за довоєнні показники: чорних металів – менше третини від рівня 2021 року, а руди – 76% від довоєнного обсягу.

У січні 2024 року середньодобове виробництво сталі в Україні становило 19 700 т. Найвищий показник зафіксовано у червні 2024-го – 24 500 т, після чого спостерігалося поступове зниження цього показника щомісяця.