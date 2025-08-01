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«Запорожсталь» за семь месяцев увеличила выпуск проката на 11%

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Запорожский металлургический комбинат «Запорожсталь» в январе–июле увеличил выпуск проката на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,59 млн тонн с 1,43 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании от 1 августа.

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Подробности

  • Выплавка стали за указанный период составила 1 828 100 тонн (в январе–июле 2024 года — 1 737 100 тонн), чугуна – 2 280 500 тонн (1 789 500 тонн).
  • В июле «Запорожсталь» произвела 309 000 тонн чугуна, 264 000 тонн стали, 231 200 тонн проката, в то время как в предыдущем месяце – 292 500 тонн чугуна, 267 500 тонн стали, 220 400 тонн проката.

Контекст

«Запорожсталь» в 2024 году увеличила выпуск проката на 18,1% по сравнению с 2023 годом – до 2 426 700 тонн с 2 540 700 тонн, стали – на 17,2%, до 2 890 800 тонн, чугуна – на 14,2%, до 3 106 300 тонн.

«Запорожсталь» – одно из самых крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира.

«Запорожсталь» является совместным предприятием группы «Метинвест», основными акционерами которой являются ЧАО «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,24%) и Smart Steel Limited (23,76%). ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».

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