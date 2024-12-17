В Украине запустили «Дія.Карта» для выплат от государства. Первая доступная услуга – «єКнига»

Министерство цифровой трансформации совместно с украинскими банками запустили проект «Дія.Карта» для упрощения доступа украинцев к выплатам от государства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Благодаря этому сервису украинцам больше не придется каждый раз оформлять новые карты для получения помощи или других выплат, заявил министр.

Теперь через «Дія.Карта» доступны выплаты в рамках программы «єКнига» (908 грн на покупку книг для совершеннолетних украинцев) и «єПідтримка» (в частности, средства за 2021–2023 годы). До конца месяца планируется запуск еще одной социальной выплаты.

Оформить карту можно в следующих банках: ПриватБанк, А-банк, Аккордбанк, Глобус банк и mono. Кроме того, три банка – Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4 – находятся на этапе подключения.

Возможности «Дія.Карта» будут расширяться, в частности, по количеству государственных программ с целевыми выплатами.

Контекст

11 декабря премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что украинцы начали получать первые выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка».

Заявку на получение средств в размере 1000 грн можно подать через «Дію», а с 10 декабря – также через банки-партнеры. Пенсионеры и получатели социальных выплат могут получить средства через «Укрпочту».

Программа началась в начале декабря, однако процесс вызвал много вопросов в обществе. Forbes проанализировал самые распространенные мифы и задал актуальные вопросы банкам и Министерству экономики, чтобы разъяснить ситуацию.