В Украине запустили «Дія.Карта» для выплат от государства. Первая доступная услуга – «єКнига»

Министерство цифровой трансформации совместно с украинскими банками запустили проект «Дія.Карта» для упрощения доступа украинцев к выплатам от государства. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Подробности
- Благодаря этому сервису украинцам больше не придется каждый раз оформлять новые карты для получения помощи или других выплат, заявил министр.
- Теперь через «Дія.Карта» доступны выплаты в рамках программы «єКнига» (908 грн на покупку книг для совершеннолетних украинцев) и «єПідтримка» (в частности, средства за 2021–2023 годы). До конца месяца планируется запуск еще одной социальной выплаты.
- Оформить карту можно в следующих банках: ПриватБанк, А-банк, Аккордбанк, Глобус банк и mono. Кроме того, три банка – Банк Кредит Днепр, Sense и Bank 3/4 – находятся на этапе подключения.
- Возможности «Дія.Карта» будут расширяться, в частности, по количеству государственных программ с целевыми выплатами.
Контекст
11 декабря премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что украинцы начали получать первые выплаты в рамках программы «Зимова єПідтримка».
Заявку на получение средств в размере 1000 грн можно подать через «Дію», а с 10 декабря – также через банки-партнеры. Пенсионеры и получатели социальных выплат могут получить средства через «Укрпочту».
Программа началась в начале декабря, однако процесс вызвал много вопросов в обществе. Forbes проанализировал самые распространенные мифы и задал актуальные вопросы банкам и Министерству экономики, чтобы разъяснить ситуацию.
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