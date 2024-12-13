Около 4% на ВСУ. На что украинцы тратят «тысячу Зеленского»

Украинцы начали использовать полученные от государства 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка», сообщает Минэкономики 13 декабря. Две трети средств украинцы потратили на коммунальные услуги.

Ключевые факты

На коммунальные услуги граждане направили 63% средств, 17% потратили на мобильную связь, а около 4% перечислили на нужды военных через благотворительные фонды и волонтерские организации.

Всего за первые дни от зачисления средств украинцы потратили около 720 млн грн.

Деньги от государства по заявкам в «Дії» поступают на карточку «Національний кешбек» в течение 10 рабочих дней. В течение 10–11 декабря государство выплатило пособие 1,8 млн взрослых и 520 000 детей, то есть тем, кто подал заявку 1 декабря.

В ближайшее время будут проработаны заявки, поданные через «Дію», за 2 и 3 декабря.

По состоянию на 13 декабря количество заявок в «Дії» достигло уже 6,9 млн, из них 1,9 млн – на детей.

Подать заявку на «Зимову єПідтримку» можно до конца февраля, а потратить средства до конца 2025 года. Программа доступна всем гражданам на подконтрольной Украине территории.

Контекст

С начала декабря правительство начало принимать заявки на выплату «Зимової єПідтримки» в размере 1000 грн. Процесс получения выплат вызвал у общества ряд вопросов. Что из этого верно, а где мифы и манипуляция? Forbes собрал самые популярные вопросы и задал их банкам и Минэкономики.

10 декабря украинцы начали получать выплаты по программе «Зимова єПідтримка». Средства можно потратить на оплату коммунальных и медицинских услуг, образование, транспорт, мобильную связь, страхование и другие услуги. Также можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, которые зарегистрированы в программе «Національний кешбек» и продаются в присоединившихся к программе торговых точках. Также 1000 грн можно потратить на благотворительность, задонатить ВСУ или приобрести военные облигации.

11 декабря платежный сервис EasyPay отменил возможность возврата денег для абонентов Vodafone и «lifecell Украина», после того как украинцы начали обналичивать полученную от государства 1000 грн «Зимової єПідтримки».