Банки начали принимать заявки на выплату 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Что нужно знать

Украинцы с 10 декабря могут подать заявку на выплату 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка» через отделения банков-партнеров. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

Получить помощь через банк смогут те, кто не может сделать это через «Дію» или «Укрпочту».

Кто может подать заявку через банк

Люди в возрасте 65+ (нужно предоставить паспорт и РНУКПН). Люди, которые отказались от РНУКПН из-за религиозных убеждений . Опекуны, попечители или законные представители малолетних или несовершеннолетних лиц.

Банк через электронную систему взаимодействия проверяет, нет ли дублирования заявки или иного нарушения требований. Если система выявляет нарушение, заявителю сообщают об отказе в получении выплаты с указанием причин. О таком отказе заявитель узнает сразу в банке.

В случае успешной проверки после оформления заявления банк откроет специальный счет для выплаты пособия по программе и оформит банковскую карту «Национальный кэшбек» (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства.

Выплата произойдет в течение 10 рабочих дней. Больше информации, а также список банков, принимающих заявки, доступны на странице программы.

Контекст

С начала декабря правительство начало принимать заявки на выплату «зимової єПідтримки» в размере 1000 грн. Процесс получения выплат вызвал у общества целый ряд вопросов. Что из этого правда, а где мифы и манипуляция? Forbes собрал самые популярные вопросы и задал их банкам и Минэкономики.