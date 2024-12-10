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Банки начали принимать заявки на выплату 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Что нужно знать

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украинцы с 10 декабря могут подать заявку на выплату 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка» через отделения банков-партнеров. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Подробности

  • Получить помощь через банк смогут те, кто не может сделать это через «Дію» или «Укрпочту».

Кто может подать заявку через банк

  1. Люди в возрасте 65+ (нужно предоставить паспорт и РНУКПН).
  2. Люди, которые отказались от РНУКПН из-за религиозных убеждений.
  3. Опекуны, попечители или законные представители малолетних или несовершеннолетних лиц.
  • Банк через электронную систему взаимодействия проверяет, нет ли дублирования заявки или иного нарушения требований. Если система выявляет нарушение, заявителю сообщают об отказе в получении выплаты с указанием причин. О таком отказе заявитель узнает сразу в банке.
  • В случае успешной проверки после оформления заявления банк откроет специальный счет для выплаты пособия по программе и оформит банковскую карту «Национальный кэшбек» (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены средства.
  • Выплата произойдет в течение 10 рабочих дней. Больше информации, а также список банков, принимающих заявки, доступны на странице программы.

Контекст

С начала декабря правительство начало принимать заявки на выплату «зимової єПідтримки» в размере 1000 грн. Процесс получения выплат вызвал у общества целый ряд вопросов. Что из этого правда, а где мифы и манипуляция? Forbes собрал самые популярные вопросы и задал их банкам и Минэкономики.

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