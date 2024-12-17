В Україні запустили «Дія.Карту» для виплат від держави. Перша доступна послуга – «єКнига»

Міністерство цифрової трансформації спільно з українськими банками запустили проєкт «Дія.Карта» для спрощення доступу українців до виплат від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Деталі

Завдяки цьому сервісу українцям більше не доведеться щоразу оформлювати нові картки для отримання допомоги чи інших виплат, заявив міністр.

Наразі через «Дія.Карту» доступні виплати в межах програми «єКнига» (908 грн на купівлю книжок для повнолітніх українців) та «єПідтримка» (зокрема, кошти за 2021–2023 роки). До кінця місяця планується запуск ще однієї соціальної виплати.

Оформити картку можна у таких банках: ПриватБанк, А-банк, Акордбанк, Глобус банк і mono. Крім того, три банки – Банк Кредит Дніпро, Sense і Bank 3/4 – перебувають на етапі підключення.

Можливості «Дія.Карти» будуть розширюватися, зокрема щодо кількості державних програм із цільовими виплатами.

Контекст

11 грудня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці почали отримувати перші виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».

Заявку на отримання коштів у розмірі 1000 грн можна подати через «Дію», а з 10 грудня – також через банки-партнери. Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат мають можливість отримати кошти через «Укрпошту».

Програма стартувала на початку грудня, однак процес викликав багато запитань у суспільстві. Forbes проаналізував найпоширеніші міфи та поставив актуальні запитання банкам і Міністерству економіки, щоб роз’яснити ситуацію.