В Україні запустили «Дія.Карту» для виплат від держави. Перша доступна послуга – «єКнига»

Міністерство цифрової трансформації спільно з українськими банками запустили проєкт «Дія.Карта» для спрощення доступу українців до виплат від держави. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Деталі
- Завдяки цьому сервісу українцям більше не доведеться щоразу оформлювати нові картки для отримання допомоги чи інших виплат, заявив міністр.
- Наразі через «Дія.Карту» доступні виплати в межах програми «єКнига» (908 грн на купівлю книжок для повнолітніх українців) та «єПідтримка» (зокрема, кошти за 2021–2023 роки). До кінця місяця планується запуск ще однієї соціальної виплати.
- Оформити картку можна у таких банках: ПриватБанк, А-банк, Акордбанк, Глобус банк і mono. Крім того, три банки – Банк Кредит Дніпро, Sense і Bank 3/4 – перебувають на етапі підключення.
- Можливості «Дія.Карти» будуть розширюватися, зокрема щодо кількості державних програм із цільовими виплатами.
Контекст
11 грудня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українці почали отримувати перші виплати в межах програми «Зимова єПідтримка».
Заявку на отримання коштів у розмірі 1000 грн можна подати через «Дію», а з 10 грудня – також через банки-партнери. Пенсіонери та одержувачі соціальних виплат мають можливість отримати кошти через «Укрпошту».
Програма стартувала на початку грудня, однак процес викликав багато запитань у суспільстві. Forbes проаналізував найпоширеніші міфи та поставив актуальні запитання банкам і Міністерству економіки, щоб роз’яснити ситуацію.
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