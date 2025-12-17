Forbes Digital підписка
В «Укрнафте» официально новый руководитель. Что о нем известно

Forbes
Игорь Орел
Богдан Кукура возглавил «Укрнафту» /Пресс-служба «Укрнафты»

Наблюдательный совет АО «Укрнафта» избрал Богдана Кукуру председателем правления компании. Об этом официально сообщила пресс-служба «Укрнафты» 17 декабря. Ранее он работал в «ДТЭК Нафтогаз», «Укрнефтебурении» и «Смарт Энерджи».

Детали

  • До того как возглавить самую крупную нефтяную компанию Украины, Богдан Кукура занимал должность директора по производству, главного инженера АТ «Укрнафта» .
  • Кукура – специалист с более 26-летним опытом в нефтегазовой отрасли. Работал в «Укргаздобыче», Regal Petroleum и других компаниях, руководил проектами по разработке нефтяных и газовых месторождений, является соавтором патентов и технических решений, добавили в компании.
  • Открытый конкурс на должность председателя правления АО «Укрнафта» начался в августе 2025 года. Для поиска кандидатов было привлечено рекрутинговое агентство Odgers, заявили в «Укрнафте».
  • Источники Forbes Ukraine сообщили, что «Нафтогаз» планирует уволить с должности т.и.о. главы «Укргаздобычи» Сергея Лагна, а на его место назначить Юрия Ткачука – он сейчас временно возглавляет «Укрнафту». Официально о назначении планируют объявить на следующей неделе.

Контекст

В мае 2025-го компанию «Нафтогаз» возглавил Сергей Корецкий, который с ноября 2022-го был председателем правления «Укрнафты» и «Укртатнафты». После этого наблюдательный совет назначил Юрия Ткачука, который занимал должность финансового директора, временно исполняющим обязанности директора «Укрнафты» и начал конкурс на отбор постоянного руководителя.

