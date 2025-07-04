Сергей Федоренко, ранее работавший коммерческим директором «Укрнафты», 4 июля занял аналогичную должность в «Нафтогазе», сообщила пресс-служба национальной акционерной компании.
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Подробности
- В «Укрнафте» Федоренко отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии, управление и развитие сети АЗС, а также B2B-продажу горючего корпоративным клиентам.
- До «Укрнафты», в 2015–2023 годах, работал директором по коммерческим вопросам в «Укргаздобыче», где также являлся членом правления. Кроме того, в 2019–2022 годах параллельно возглавлял компанию «Нафтогаз Oil Trading».
- В 2022–2023 годах служил добровольцем в Вооруженных силах Украины.
- Предыдущий коммерческий директор «Нафтогаза» Дмитрий Абрамович перешел на должность советника главы правления компании.
Контекст
«Нафтогаз» – крупнейшая государственная компания с прибылью 38 млрд грн в 2024 году, что превысило показатель 2023 года на 64%. «Дочки» компании производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.
В мае 2025-го компанию возглавил Сергей Корецкий, который с ноября 2022-го был главой правления «Укрнафты» и «Укртатнафты».
Вступив в должность, Корецкий сменил состав правления компании. Оксана Волынец возглавила направление правовых и регуляторных вопросов, Елена Артазей – HR-направление. Обе раньше работали в «Укрнафте».
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