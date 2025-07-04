Подробности

В «Укрнафте» Федоренко отвечал за покупку и продажу нефтепродуктов, логистику поставок, трейдинг газа и электроэнергии, управление и развитие сети АЗС, а также B2B-продажу горючего корпоративным клиентам.

До «Укрнафты», в 2015–2023 годах, работал директором по коммерческим вопросам в «Укргаздобыче», где также являлся членом правления. Кроме того, в 2019–2022 годах параллельно возглавлял компанию «Нафтогаз Oil Trading».

В 2022–2023 годах служил добровольцем в Вооруженных силах Украины.

Предыдущий коммерческий директор «Нафтогаза» Дмитрий Абрамович перешел на должность советника главы правления компании.

Контекст

«Нафтогаз» – крупнейшая государственная компания с прибылью 38 млрд грн в 2024 году, что превысило показатель 2023 года на 64%. «Дочки» компании производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.

В мае 2025-го компанию возглавил Сергей Корецкий, который с ноября 2022-го был главой правления «Укрнафты» и «Укртатнафты».

Вступив в должность, Корецкий сменил состав правления компании. Оксана Волынец возглавила направление правовых и регуляторных вопросов, Елена Артазей – HR-направление. Обе раньше работали в «Укрнафте».