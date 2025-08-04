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«Наши продажи растут быстрее всего в Украине». «Укрнафта» закрыла сделку по приобретению заправок Shell. Сергей Федоренко – о деталях и последствиях поглощения. Интервью

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

Комерційний директор «Нафтогазу» Сергій Федоренко /предоставлено пресс-службой

Коммерческий директор «Нафтогаза» Сергей Федоренко Фото предоставлено пресс-службой

Как приобретение Shell усилит позиции «Укрнафты» в Киеве, сколько может стоить сделка и остался ли у госкомпании аппетит к поглощениям? Интервью с бывшим коммерческим директором «Укрнафты» Сергеем Федоренко записано до его перехода на аналогичную должность в «Нафтогазе»

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19 ноября 2024 года «Укрнафта» и Shell подписали соглашение о приобретении украинской государственной компанией 51% сети АЗС в Украине. Остальная часть сеть находится в собственности Фонда государственного имущества Украины после национализации в апреле 2024-го.

После закрытия соглашения «Укрнафта» закрепится в статусе крупнейшей сети Украины – количество ее заправок вырастет на 22%, до 663. У ближайшего конкурента ОККО – 410 АЗС.

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