Как приобретение Shell усилит позиции «Укрнафты» в Киеве, сколько может стоить сделка и остался ли у госкомпании аппетит к поглощениям? Интервью с бывшим коммерческим директором «Укрнафты» Сергеем Федоренко записано до его перехода на аналогичную должность в «Нафтогазе»

19 ноября 2024 года «Укрнафта» и Shell подписали соглашение о приобретении украинской государственной компанией 51% сети АЗС в Украине. Остальная часть сеть находится в собственности Фонда государственного имущества Украины после национализации в апреле 2024-го.

После закрытия соглашения «Укрнафта» закрепится в статусе крупнейшей сети Украины – количество ее заправок вырастет на 22%, до 663. У ближайшего конкурента ОККО – 410 АЗС.