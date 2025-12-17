Наглядова рада АТ «Укрнафта» обрала Богдана Кукуру головою правління компанії. Про це офіційно повідомила пресслужба «Укрнафти» 17 грудня. Раніше він працював у «ДТЕК Нафтогаз», «Укрнафтобурінні» та «Смарт Енерджі».

Деталі

До того, як очолити найбільшу нафтову компанію України, Богдан Кукура обіймав посаду директора з виробництва, головного інженера АТ «Укрнафта».

Кукура – фахівець із понад 26-річним досвідом у нафтогазовій галузі. Працював у «Укргазвидобуванні», Regal Petroleum та інших компаніях, керував проєктами з розробки нафтових і газових родовищ, є співавтором патентів і технічних рішень, додали у компанії.

Відкритий конкурс на посаду голови правління АТ «Укрнафта» розпочався у серпні 2025 року. Для пошуку кандидатів було залучено рекрутингове агентство Odgers, заявили в «Укрнафті».

Богдан Кукура Фото пресслужба «Укрнафти»

Джерела Forbes Ukraine повідомили, що «Нафтогаз» планує звільнити з посади т.в.о. голови «Укргазвидобування» Сергія Лагна, а на його місце призначити Юрія Ткачука – він зараз тимчасово очолює «Укрнафту». Офіційно про призначення планують оголосити наступного тижня.

Контекст

У травні 2025-го компанію «Нафтогаз» очолив Сергій Корецький, який з листопада 2022-го був головою правління «Укрнафти» і «Укртатнафти». Після цього Наглядова рада призначила Юрія Ткачука, який обіймав посаду фінансового директора, тимчасовим виконувачем обов’язків директора «Укрнафти» і розпочала конкурс на відбір постійного керівника.