ВАКС отказался закрыть дело «Роттердам+»

Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в закрытии уголовного производства по так называемой формуле «Роттердам+», сообщает САП. Обвинение утверждает, что в результате формулы потребители электроэнергии в течение 2016–2019 годов переплатили более 39 млрд грн.
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Ключевые факты
- Сторона защиты ходатайствовала о закрытии уголовного производства в отношении лиц, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, причастных к введению «Роттердам+».
- Адвокаты, среди прочего, в своих ходатайствах указывали на нарушение принципа non bis in idem (запрещение повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и то же правонарушение).
- Заслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты.
- Следующее заседание по делу назначено на 12 декабря на 12:00.
Контекст
Производство по «Роттердам+» было открыто в марте 2017 года. В августе 2019-го детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в том числе бывшему главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку. По данным следствия, Вовком по предварительному сговору с группой других лиц был разработан и в 2016 году принят необоснованный регуляторный акт, так называемая формула «Роттердам+».
Из-за этой формулы компании ДТЭК Рината Ахметова и «Центрэнерго» продавали электроэнергию дороже. Ее упразднили в июле 2020 года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии. По данным следствия, ущерб от «Роттердам+» превышает 39 млрд грн.
Следствие считает, что в формулу «Роттердам+» были заложены расходы на услуги, которые фактически не выполнялись, а именно транспортировка угля национального производителя в тепловые электростанции из порта в Роттердаме.
В ходе расследования следователи выяснили, что принять такую формулу вычисления отдельных членов НКРЭКУ уговорили представители группы частных теплогенерирующих компаний, которые в итоге и получили сверхприбыли. По версии следователей, таким образом, произошла безосновательная уплата всеми потребителями электроэнергии денежных средств посредством роста тарифов на электроэнергию.
В САП отметили, что другие члены НКРЭКУ не подобающим образом выполнили свои служебные обязанности и проголосовали за утверждение так называемой формулы «Роттердам+», что в дальнейшем повлекло за собой тяжкие последствия государственным и общественным интересам.
В марте 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела «Роттердам+». Речь идет об обвинении шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн на протяжении 2016–2017 годов.
2 января 2024 года прокуроры направили в суд второй эпизод дела «Роттердам+», обвинительный акт касается 14 человек, причастных к формуле «Роттердам+».
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