ВАКС відмовився закрити справу «Роттердам+»

Колегія суддів ВАКС відмовила стороні захисту у закритті кримінального провадження щодо так званої формули «Роттердам+», повідомляє САП. Обвинувачення стверджує, що внаслідок формули споживачі електроенергії протягом 2016 – 2019 років переплатили понад 39 млрд грн.

Ключові факти

Сторона захисту клопотала про закриття кримінального провадження стосовно осіб, серед яких колишні та чинні посадовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та посадовці групи приватних теплогенеруючих компаній, які причетні до запровадження «Роттердам+».

Адвокати, серед іншого, у своїх клопотаннях вказували на порушення принципу non bis in idem (заборона повторного притягнення до кримінальної відповідальності за одне й теж правопорушення).

Заслухавши доводи сторін, суд підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту.

Наступне засідання у справі призначено на 12 грудня на 12.00.

Контекст

Провадження щодо «Роттердам+» було відкрито в березні 2017 року. В серпні 2019-го детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам, зокрема колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку. За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та в 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану формулу «Роттердам+».

Через цю формулу компанії ДТЕК Ріната Ахметова і «Центренерго» продавали електроенергію дорожче. Її скасували в липні 2020 року в звʼязку з переходом України на новий ринок електроенергії. За даними слідства, збиток від «Роттердам+» перевищує 39 млрд грн.

Слідство вважає, що у формулу «Роттердам+» було закладено витрати на послуги, які фактично не виконувались, а саме транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі.

У ході розслідування слідчі з’ясували, що ухвалити таку формулу обчислення окремих членів НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки. За версією слідчих, у такий спосіб відбулася безпідставна сплата усіма споживачами електроенергії грошових коштів через зростання тарифів на електроенергію.

У САП зазначили, що інші члени НКРЕКП неналежно виконали свої службові обов’язки та проголосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», що у подальшому спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

У березні 2023 року НАБУ і САП направили до суду перший епізод справи «Роттердам+». Йдеться про обвинувачення шістьох осіб у заподіянні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн упродовж 2016–2017 років.

2 січня 2024-го прокурори скерували до суду другий епізод справи «Роттердам+», обвинувальний акт стосується 14 осіб, які причетні до формули «Роттердам+».