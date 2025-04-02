Вашингтон оценивает, сколько будет стоить присоединение Гренландии к США – WP

Белый дом готовит оценку стоимости контроля над Гренландией как территорией США. Об этом 2 апреля пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

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Сотрудники Бюджетного управления Белого дома пытаются оценить потенциальную стоимость содержания Гренландии в случае ее приобретения, в частности стоимость предоставления государственных услуг для ее 58 000 жителей, пишет издание. Кроме того, в Белом доме пытаются определить, какой доход США могут получить от природных ресурсов Гренландии.

Один из вариантов, о котором пишет The Washington Post, предусматривает предложение правительству Гренландии более выгодного соглашения, чем предоставляемое Данией, которая субсидирует услуги на острове на сумму около $600 млн в год.

По данным издания, продолжается дискуссия о том, какими будут расходы и выгоды для США, если страна приобретет Гренландию. Отмечается, что оценка стоимости базируется на сценарии, в котором «гренландцы проголосуют и поддержат это».

Администрация Трампа частично надеется убедить американскую общественность, что правительство компенсирует свои расходы в Гренландии через роялти от добычи полезных ископаемых и налогов с коммерческой деятельности.

Однако точные экономические выгоды минеральных ресурсов Гренландии остаются непонятными, отмечает WP.

Добыча полезных ископаемых может быть непредсказуемой, а суровый климат усложняет процесс. Кроме того, правительство Гренландии уже отклоняло некоторые проекты по добыче полезных ископаемых в прошлом.

Контекст

Дания, которая сначала пыталась игнорировать заявления Трампа и призвала союзников не реагировать на его комментарии, в последнее время изменила подход, активно отвечая на риторику Вашингтона.

Во время поездки Венса 28 марта Трамп вновь заявил, что США необходимо получить контроль над Гренландией, отметив ее стратегическое значение для глобальной безопасности. Он добавил, что Дания не в состоянии противостоять растущей активности России и Китая в регионе.

В ответ на критику администрации Трампа по поводу управления Гренландией министр иностранных дел Дании Ларс Леке Расмуссен, выступая в Копенгагене, заявил, что страна готова к дискуссии, но не принимает жесткого тона со стороны Вашингтона. «Мы открыты для критики, но так не общаются с близкими союзниками», – отметил он.

Некоторые гренландские политики первоначально приняли интерес Трампа как возможность продвинуть идею независимости от Копенгагена. Однако все большее число гренландцев начинают осознавать риски слишком быстрого разрыва с Данией.