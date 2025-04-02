Вашингтон оцінює, скільки коштуватиме приєднання Гренландії до США – WP

Білий дім готує оцінку вартості контролю над Гренландією як територією США. Про це 2 квітня пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Деталі

Співробітники Бюджетного управління Білого дому намагаються оцінити потенційну вартість утримання Гренландії в разі її придбання, зокрема вартість надання державних послуг для її 58 000 жителів, пише видання. Крім того, в Білому домі намагаються визначити, який дохід США можуть отримати від природних ресурсів Гренландії.

Один із варіантів, про який пише The Washington Post, передбачає пропозицію уряду Гренландії вигіднішої угоди, ніж та, що надає Данія, яка субсидує послуги на острові на суму близько $600 млн на рік.

За даними видання, триває дискусія про те, які будуть витрати і вигоди для США, якщо країна придбає Гренландію. Зазначається, що оцінка вартості базується на сценарії, в якому «гренландці проголосують і підтримають це».

Адміністрація Трампа частково сподівається переконати американську громадськість, що уряд компенсує свої витрати в Гренландії через роялті від видобутку корисних копалин і податки з комерційної діяльності.

Проте точні економічні вигоди від мінеральних ресурсів Гренландії залишаються незрозумілими, зазначає WP.

Видобуток корисних копалин може бути непередбачуваним, а суворий клімат ускладнює процес. Крім того, уряд Гренландії вже відхиляв деякі проєкти з видобутку корисних копалин у минулому.

Контекст

Данія, яка спочатку намагалася ігнорувати заяви Трампа та закликала союзників не реагувати на його коментарі, останнім часом змінила підхід, активно відповідаючи на риторику Вашингтона.

Під час поїздки Венса 28 березня Трамп знову заявив, що США необхідно отримати контроль над Гренландією, наголосивши на її стратегічному значенні для глобальної безпеки. Він додав, що Данія не в змозі протистояти зростаючій активності Росії та Китаю в регіоні.

У відповідь на критику адміністрації Трампа щодо управління Гренландією міністр закордонних справ Данії Ларс Леке Расмуссен під час виступу в Копенгагені заявив, що країна готова до дискусії, але не приймає жорсткого тону з боку Вашингтона. «Ми відкриті для критики, але так не спілкуються з близькими союзниками», – зазначив він.

Деякі гренландські політики спочатку сприйняли інтерес Трампа як можливість просунути ідею незалежності від Копенгагена. Однак дедалі більше гренландців починають усвідомлювати ризики надто швидкого розриву з Данією.