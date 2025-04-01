Контроль над Гренландією. США та Данія проведуть перші переговори на високому рівні – FT

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен має намір зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо цього тижня в рамках перших особистих дипломатичних переговорів на високому рівні між двома країнами після переобрання президента США Дональда Трампа та його обіцянки взяти під контроль данський острів Гренландія, пише Financial Times 1 квітня із посиланням на два джерела.

Ключові факти

Расмуссен і Рубіо планують зустрітися в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, яка розпочнеться 3 квітня, повідомили FT дві офіційні особи.

За їхніми словами, запланована зустріч, яка, може бути скасована через напружені відносини між Копенгагеном і Вашингтоном, відбудеться під час візиту премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен до Гренландії, через кілька днів після візиту на острів віце-президента Трампа Джей Ді Венса.

Американські та данські офіційні особи підтримують мінімальні дипломатичні контакти, заявили офіційні особи. Расмуссен і Рубіо поговорили під час 20-хвилинної телефонної розмови в січні, через тиждень після того, як Фредеріксен і Трамп мали свій власний дзвінок з приводу острова.

Контекст

Данія, яка раніше намагалася ігнорувати вимоги Трампа та закликала своїх союзників не реагувати на його коментарі, останніми тижнями змінила тактику, намагаючись конкурувати з риторикою Вашингтона.

Під час поїздки Венса 28 березня Трамп заявив, що «нам потрібна Гренландія», повторивши свої аргументи про те, що контроль США над цим величезним, багатим на корисні копалини островом має вирішальне значення для глобальної безпеки і що Данія не здатна захиститися від збільшеної активності Росії та Китаю в її околицях.

Расмуссен ці вихідні публічно відповів на нападки адміністрації Трампа на управління Гренландією в Копенгагені. «Звичайно, ми відкриті для критики», — сказав він. – Але дозвольте мені бути цілком чесним: ми не схвалюємо тон, в якому це подається… так не розмовляють зі своїми близькими союзниками».

Деякі гренландські політики спочатку скористалися інтересом Трампа, щоб спробувати просунути своє прагнення незалежності від Копенгагена, але дедалі більше зʼявляється ознак того, що гренландці бачать небезпеку надто поспішному відділенні від Данії.