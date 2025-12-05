Великобритания планирует передать Украине 8 млрд фунтов (€9,3 млрд) замороженных российских активов, которые находятся в стране. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве.

Детали

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер поддержала идею использования замороженных российских активов, заявив, что нужен «скоординированный план», чтобы «послать России однозначный сигнал».

«Они не могут просто выжидать и думать, что смогут как-то доминировать экономически», – заявила Купер. Она считает, что «значительное финансирование» Украины может подтолкнуть Россию к переговорам.

Точный механизм разблокирования российских активов в Великобритании и их передачи Украине еще не согласован.

Контекст

Активы ЦБ России на около €260 млрд заморожены в западных странах после вторжения России в Украину в 2022 году. Большая часть – около €193 млрд – хранится на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

ЕС более двух лет обсуждает юридически устойчивый механизм использования замороженных российских активов для финансирования Украины.

24 октября Бельгия заблокировала предоставление Украине «репарационного кредита» на €140 млрд, который должны были финансировать за счет доходов от замороженных российских активов. Бельгия, на территории которой расположен Euroclear, опасается репутационных и финансовых рисков и требует железных гарантий, что финансовые риски или возможные шаги Москвы не лягут только на нее.

Франция и несколько других стран не хотят предоставлять национальные гарантии по займу, а ЕЦБ отказался обеспечивать Euroclear экстренной ликвидностью. Дополнительную остроту ситуации придали последние переговоры США и России, из которых европейцев фактически отстранили.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц отправляется в Брюссель на ужин с премьер-министром Бартом де Вевером, чтобы убедить его поддержать так называемый репарационный кредит для Украины.