Велика Британія хоче передати Україні свою частину заморожених активів Росії – The Times

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Велика Британія планує передати Україні 8 млрд фунтів (€9,3 млрд) заморожених російських активів, які перебувають у країні. Про це пише The Times із посиланням на джерела в уряді.

  • Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер підтримала ідею використання заморожених російських активів, заявивши, що потрібен «скоординований план», щоб «послати Росії однозначний сигнал». 
  • «Вони не можуть просто вичікувати і думати, що зможуть якось домінувати економічно», – заявила Купер. Вона вважає, що «значне фінансування» України може підштовхнути Росію до переговорів.
  • Точний механізм розблокування російських активів у Великій Британії та їх передачі Україні ще не узгоджений.

Контекст

Активи ЦБ Росії на близько €260 млрд заморожені в західних країнах після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Більша частина – близько €193 млрд – зберігається на рахунках бельгійського депозитарію Euroclear.

ЄС понад два роки обговорює юридично стійкий механізм використання заморожених російських активів для фінансування України. 

24 жовтня Бельгія заблокувала надання Україні «репараційного кредиту» на €140 млрд, який мали фінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Бельгія, на території якої розташований Euroclear, побоюється репутаційних та фінансових ризиків і вимагає залізних гарантій, що фінансові ризики чи можливі кроки Москви не ляжуть лише на неї.

Франція та кілька інших країн не хочуть надавати національні гарантії за позикою, а ЄЦБ відмовився забезпечувати Euroclear екстреною ліквідністю. Додаткової гостроти ситуації надали останні переговори США та Росії, з яких європейців фактично усунули.

5 грудня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вирушає до Брюсселя на вечерю з премʼєр-міністром Бартом де Вевером, щоб переконати його підтримати так званий репараційний кредит для України.

