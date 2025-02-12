Великобритания выделила Украине пакет военной помощи на £150 млн. Что он предполагает

Великобритания объявила о выделении нового пакета оборонной помощи Украине на £150 млн ($186 млн), который, в частности, будет включать танки, артиллерию, ракеты и другие виды вооружений. Об этом заявил британский министр обороны Джон Гили в начале заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

Ключевые факты

«Сегодня я объявил о выделении дополнительных £150 млн на новую огневую мощность», – заявил глава оборонного ведомства Великобритании.

По его словам, речь идет о танках, артиллерии, ракетах «воздух–воздух», а также новых контрактах на ремонт важнейшей техники в Украине.

Гили подчеркнул, что Великобритания потратит в этом году £4,5 млрд ($5,6 млрд) на военную помощь, чтобы поддержать Украину. В частности, до конца марта как напрямую, так и в сотрудничестве с партнерами страна «поставит более 10 000 беспилотников только за последний год».

Он добавил, что новый министр обороны США Пит Гегсет подтвердил «неизменную преданность» США западной инициативе по координации поставок оружия в Украину.

Контекст

12 января 2024 года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Великобритания стала первой страной, с которой было заключено такое соглашение по выполнению совместной декларации G7 о поддержке Украины от 12 июля 2023 года.

16 января 2025-го Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение закрепляет, что Великобритания будет оказывать Украине ежегодную военную помощь на минимум $3,6 млрд столько, сколько потребуется.

Страна также объявила о передаче Украине партии артиллерии британского производства и новой системы противовоздушной обороны.

5 февраля Великобритания предоставила £55 млн ($69 млн) в поддержку Украины, в частности £17 млн ​​выделила на инновационные энергетические проекты.