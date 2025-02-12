Велика Британія виділила Україні пакет військової допомоги на £150 млн. Що він передбачає

Велика Британія оголосила про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні на £150 млн ($186 млн), який, зокрема, включатиме танки, артилерію, ракети й інші типи озброєнь. Про це заявив британський міністр оборони Джон Гілі на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі.

Ключові факти

«Сьогодні я оголосив про виділення додаткових £150 млн на нову вогневу потужність», – заявив глава оборонного відомства Великої Британії.

За його словами, йдеться про танки, артилерію, ракети «повітря–повітря», а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні.

Гілі наголосив, що Велика Британія витратить цього року £4,5 млрд ($5,6 млрд) на військову допомогу, щоб підтримати Україну. Зокрема, до кінця березня як напряму, так і у співпраці з партнерами країна «поставить понад 10 000 безпілотників лише за останній рік».

Він додав, що новий міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив «незмінну відданість» США західній ініціативі щодо координації постачання зброї в Україну.

Контекст

12 січня 2024 року Україна і Велика Британія підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Велика Британія стала першою країною, з якою було укладено таку угоду на виконання спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

16 січня 2025-го Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство. Угода закріплює, що Велика Британія надаватиме Україні щорічну військову допомогу на щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки буде потрібно.

Країна також оголосила про передачу Україні партії артилерії британського виробництва та нової мобільної системи протиповітряної оборони.

5 лютого Велика Британія надала £55 млн ($69 млн) на підтримку України, зокрема £17 млн виділила на інноваційні енергетичні проєкти.