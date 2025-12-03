Верховная Рада 3 декабря проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №14097 об изменениях в Налоговый кодекс. Он предусматривает временное повышение налога на прибыль банков с 25% до 50%.

Детали

Документ поддержали 272 народных депутата.

Также законопроект содержит норму об освобождении банков от выполнения обязанностей налогового агента в случае банкротства физических лиц.

Министерство финансов ожидает, что это увеличит поступления в государственный бюджет в 2026 году на дополнительные 30 млрд грн.

Контекст

Ставка налога на прибыль банков в размере 50% была введена временно с ноября 2023 года и применялась к прибыли, начисленной за весь 2023 год. Она также действовала в отношении прибыли банков за 2024-й.

Первоначальная причина увеличения налогообложения в том, что во время полномасштабной войны банки начали получать рекордные прибыли, в основном благодаря операциям с государственными активами – ОВГЗ и депозитными сертификатами Нацбанка.

Автор документа, глава финкомитета Даниил Гетманцев, убежден, что увеличение ставки поможет покрыть часть бюджетного дефицита на следующий год. Банковский сектор предупреждает: кредитов для крупного бизнеса может стать меньше, а привлекать инвесторов будет сложнее. Сколько может принести налог в бюджет и какие последствия его внедрения – читайте в материале Forbes.ua.

В НБУ раскритиковали идею третьего повышения налогов на прибыль банков.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, непропорциональная налоговая нагрузка – это путь к налоговому арбитражу и тенизации одного из самых прозрачных секторов, уровень доверия к которому – один из самых высоких в стране. Для банков, в отличие от других секторов, действует постоянная повышенная ставка налога на прибыль на уровне 25% вместо 18%. «На практике же они вообще уже дважды уплатили повышенный налог по ставке 50%, поэтому фактически обеспечивают треть уплаченных в бюджет налогов, или в 15 раз больше своей доли в ВВП. Это неприятный урок на будущее, что за прозрачность с тебя возьмут более высокие налоги», – сказал глава НБУ в октябре.