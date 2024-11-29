Производитель деревянных плит Kronospan инвестировал €200 млн в новые мощности в Ровенской области

Европейский производитель деревянных плит Kronospan запустил новую линию по изготовлению OSB-плит в Ровенской области, сообщает Минэкономики 29 ноября. Инвестиции в новые мощности составили €200 млн. Около 60% производимой продукции будет экспортироваться в страны ЕС и США.
Kronospan – один из крупнейших в Украине производителей древесностружечных плит (ДСП), ламинированной ДСП, ориентировочно-стружечной плиты (OSB) и столешниц.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Kronospan является крупнейшей европейской компанией по производству деревянных плит, которая работает в Украине и продолжает инвестировать в новые производства во время войны, заявила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.
- «Новое производство является также примером инвестиций в перерабатывающую промышленность, рост которой – приоритет экономической политики», – подчеркнула она.
- За 20 лет работы в Украине Kronospan инвестировал в украинское производство около €1 млрд, €563 млн из них – в завод в Ровенской области. Сейчас на предприятии работают около 800 специалистов-производителей.
- Kronospan стал инициатором создания индустриального парка. Его идея – в формировании мебельного кластера вокруг завода по производству деревянных плит. Компания уже инвестировала в подготовительные работы и инфраструктуру индустриального парка €47 млн. €34 млн из них – во время войны.
Контекст
Правительство работает над созданием условий для выгодного инвестирования в развитие реального сектора, производства и экспорта продукции с добавленной стоимостью. Содействовать этому должна политика развития украинских производителей «Сделано в Украине». В рамках политики для привлечения инвестиций действует программа развития индустриальных парков, поддержка проектов со значительными инвестициями, страхование инвестиций от военных рисков и ряд других.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.