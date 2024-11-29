Производитель деревянных плит Kronospan инвестировал €200 млн в новые мощности в Ровенской области

Европейский производитель деревянных плит Kronospan запустил новую линию по изготовлению OSB-плит в Ровенской области, сообщает Минэкономики 29 ноября. Инвестиции в новые мощности составили €200 млн. Около 60% производимой продукции будет экспортироваться в страны ЕС и США.

Kronospan – один из крупнейших в Украине производителей древесностружечных плит (ДСП), ламинированной ДСП, ориентировочно-стружечной плиты (OSB) и столешниц.