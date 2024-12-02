Украина использует устойчивые к РЭБ дроны и имеет БПЛА с дальностью полета до 1800 км

Украина сосредоточила значительное внимание на увеличении производства и совершенствовании технических характеристик ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности для нанесения глубоких ударов по России. Об этом сказал в интервью Reuters вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, планы на 2025 год – активное развитие и внедрение беспилотных технологий и ИИ.

Ключевые факты

Силы обороны Украины обладают ударными беспилотниками с дальностью полета до 1800 км.

Украинские защитники используют десятки отечественных беспилотных систем с дополненным ИИ, что позволяет им быть эффективными в зонах, защищенных вражеской РЭБ.

10 компаний постоянно конкурируют в государственных закупках, чтобы предлагать продукты ИИ.

Украина тестирует дроны для перехвата российских дронов типа «Шахед».

Украина заключила контракт на закупку 1,6 млн беспилотников в этом году, из которых 1,3 млн было поставлено, в том числе и недорогие FPV.

Прямая речь

«Я думаю, что в следующем году значительно увеличится процент автономных беспилотников с целеуказанием. Возможно, мы увидим первые реальные использования дронов, хотя и не в массовом масштабе. Первые шаги будут сделаны», – заявил Михаил Федоров.

Контекст

Ранее появилась информация об отстранении команды Минцифры от управления закупками БПЛА, осуществляемого Госспецсвязи. Комментируя эту информацию, Федоров сказал, что создавать какие-либо скандалы на ровном месте, обвинять в чем-то тот или иной институт в ущерб всему государству или искать злое намерение выгодно только врагам. Он отметил, что у Минцифры, Минобороны, Госспецсвязи, Офиса президента, Минстратегпрома, Генштаба одна общая цель – защитить страну.

11 ноября стало известно, что для Сил обороны до конца года закупят производимые в Украине дальнобойные дроны, системы ПТРК, ракеты и артиллерийские установки в рамках договоренностей о поддержке Данией украинского ОПК на $629 млн. Вслед за Данией Швеция заявила, что профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.

Финская группа компаний Summa Defence Ltd, занимающаяся оборонными и охранными технологиями, совместно с украинскими партнерами Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development создает в Финляндии завод по производству беспилотников. Производство дронов начнется в первой половине 2025 года.