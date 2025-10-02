Агентство оборонных закупок (АОЗ) вместе с Государственным оператором тыла (ГОТ) презентовали новый функционал маркет-плейса оружия DOT-Chain Defence – «Конструктор дронов», позволяющий военным самостоятельно формировать заказы под конкретные боевые задачи. Об этом информирует пресс-служба АОЗ.
Подробности
- Военные смогут выбирать технические параметры дронов – от частот и максимальной высоты полета до типа камеры (тепловизионная, ночная и т.п.) – после чего производители будут направлять коммерческие предложения по срокам и количеству изготовления.
- Функционал уже в этом году станет доступен в маркет-плейсе.
- «Мы развиваем DOT-Chain Defence так, чтобы в центре всегда был военный», – подчеркнул директор АОЗ Арсен Жумадилов. По его прогнозу, в течение следующих шести месяцев около 70% обеспечения БпЛА для армии будет происходить через эту систему.
- Новый инструмент позволит более оперативно и точнее обеспечивать подразделения беспилотными комплексами, убеждены в АОЗ.
- Кроме конструктора, в ближайшем обновлении системы появятся модули для сервисных обращений – онлайн-консультаций для военных – и рейтинговая система, которая позволит оставлять оценки и отзывы о полученных изделиях и опыте их использования.
Контекст
В январе Минобороны вместе с ГОТ анонсировали запуск IТ-платформы Dot-Chain Defence для управления снабжением беспилотниками и средствами РЭБ военных подразделений.
В июне Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла провели онлайн-встречу с представителями более 50 военных подразделений, где продемонстрировали возможности этой IТ-системы. О том, как инициативу оценивают производители, читайте в материале Forbes.
Маркет-плейс дронов заработал в июле. Первый заказ осуществлен 31 июля. С тех пор через платформу заказаны и поставлены 38 683 беспилотных средства поражения. В каталоге в настоящее время доступны 184 модели – FPV-дроны, «бомберы», самолетики – от 38 производителей. Средний срок поставки составляет около 10 дней, самый быстрый заказ был выполнен за пять дней.
