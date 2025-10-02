Агенція оборонних закупівель (АОЗ) разом із Державним оператором тилу (ДОТ) презентували новий функціонал маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence – «Конструктор дронів», який дає змогу військовим самостійно формувати замовлення під конкретні бойові завдання. Про це інформує пресслужба АОЗ .

Деталі

Військові зможуть обирати технічні параметри дронів – від частот і максимальної висоти польоту до типу камери (тепловізійна, нічна тощо) – після чого виробники надсилатимуть комерційні пропозиції щодо термінів і кількості виготовлення.

Функціонал уже цього року стане доступним у маркетплейсі.

«Ми розвиваємо DOT‑Chain Defence так, щоб у центрі завжди був військовий», – наголосив директор АОЗ Арсен Жумаділов. За його прогнозом, протягом наступних шести місяців близько 70% забезпечення БпЛА для армії відбуватиметься через цю систему.

Новий інструмент дозволить оперативніше та точніше забезпечувати підрозділи безпілотними комплексами, переконані в АОЗ.

Окрім конструктора, у найближчому оновленні системи з’являться модулі для сервісних звернень – онлайн‑консультацій для військових – та рейтингова система, що дозволятиме залишати оцінки і відгуки про отримані вироби й досвід їх використання.

Контекст

У січні Міноборони разом з ДОТ анонсували запуск ІТ-платформи Dot-Chain Defence для керування постачанням безпілотників і засобів РЕБ до військових підрозділів.

У червні Агенція оборонних закупівель і Державний оператор тилу провели онлайн-зустріч із представниками понад 50 військових підрозділів, де продемонстрували можливості цієї ІТ-системи. Про те, як ініціативу оцінюють виробники, читайте в матеріалі Forbes.

Маркетплейс дронів запрацював у липні. Перше замовлення здійснено 31 липня. Відтоді через платформу замовлено та поставлено 38 683 безпілотних засобів ураження. У каталозі нині доступні 184 моделі – FPV‑дрони, «бомбери», літачки – від 38 виробників. Середній термін постачання становить близько 10 днів, найшвидше замовлення було виконано за пʼять днів.