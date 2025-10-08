Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13174, позволяющий владельцам или их наследникам возвращать или получать в собственность земельные участки под уничтоженными россиянами объектами без лишних бюрократических препятствий.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Согласно новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.
- Ключевое упрощение: не нужно менять градостроительные планы, если назначение участка совпадает с тем, что было у разрушенного объекта.
- Новые правила будут действовать во время военного положения и еще в течение пяти лет после его окончания.
- Дополнительно закон разрешает Минприроды разработать методику оценки вреда земле от загрязнения или засорения.
- Дипломатические представительства могут быть освобождены от арендной платы за землю.
- Право на землю получат только те, чьи объекты официально зарегистрированы как уничтоженные в государственных реестрах.
Контекст
Из-за войны в Украине многие дома, склады или другие здания разрушены. Земля под ними часто принадлежит государству или общине и не всегда оформлена за владельцем дома. Поэтому люди, потерявшие имущество, могут остаться и без земли – ее не дадут ни в аренду, ни в собственность, потому что формально у них уже нет дома, к которому земля «привязана».
К тому же обычно, чтобы получить землю, нужно менять градостроительные планы. А во время войны еще и действует запрет на бесплатную передачу государственной земли в частную собственность кроме случаев, когда там стоит дом. Если дом разрушен, права на землю нет. Это несправедливо к людям, которые потеряли все из-за войны.
Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд, подсчитал KSE Institute по состоянию на ноябрь 2024 года.
Верховная Рада Украины одобрила создание Национального учреждения развития (НУР) – «банка банков» для восстановления экономики. Законопроект решит проблемы финансирования релокированного бизнеса, ВПЛ и прифронтовых предприятий, привлечет частных инвесторов, запустит страхование военных рисков и расширит полномочия ЭКА.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.