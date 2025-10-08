Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №13174 , позволяющий владельцам или их наследникам возвращать или получать в собственность земельные участки под уничтоженными россиянами объектами без лишних бюрократических препятствий.

Подробности

Согласно новым нормам, если право собственности на недвижимость было прекращено в Государственном реестре прав из-за ее уничтожения, бывшие владельцы или их наследники могут получить земельные участки бесплатно или через передачу без проведения земельных торгов.

Ключевое упрощение: не нужно менять градостроительные планы, если назначение участка совпадает с тем, что было у разрушенного объекта.

Новые правила будут действовать во время военного положения и еще в течение пяти лет после его окончания.

Дополнительно закон разрешает Минприроды разработать методику оценки вреда земле от загрязнения или засорения.

Дипломатические представительства могут быть освобождены от арендной платы за землю.

Право на землю получат только те, чьи объекты официально зарегистрированы как уничтоженные в государственных реестрах.

Контекст

Из-за войны в Украине многие дома, склады или другие здания разрушены. Земля под ними часто принадлежит государству или общине и не всегда оформлена за владельцем дома. Поэтому люди, потерявшие имущество, могут остаться и без земли – ее не дадут ни в аренду, ни в собственность, потому что формально у них уже нет дома, к которому земля «привязана».

К тому же обычно, чтобы получить землю, нужно менять градостроительные планы. А во время войны еще и действует запрет на бесплатную передачу государственной земли в частную собственность кроме случаев, когда там стоит дом. Если дом разрушен, права на землю нет. Это несправедливо к людям, которые потеряли все из-за войны.

Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в результате полномасштабного вторжения России, достигла почти $170 млрд, подсчитал KSE Institute по состоянию на ноябрь 2024 года.

Верховная Рада Украины одобрила создание Национального учреждения развития (НУР) – «банка банков» для восстановления экономики. Законопроект решит проблемы финансирования релокированного бизнеса, ВПЛ и прифронтовых предприятий, привлечет частных инвесторов, запустит страхование военных рисков и расширит полномочия ЭКА.