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«Склад полностью уничтожен». Владелец издательства «Наш Формат» оценил ущерб от российского удара

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

2 хв читання

Склад издательства и интернет-магазина «Наш Формат» полностью уничтожен в результате российской атаки на Киев 4 июля. Общий ущерб вместе с простоем и переездом в новое помещение составляет не более $100 000, рассказал владелец «Нашего Формата» Владислав Кириченко в комментарии Forbes Ukraine.

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Подробности

  • В результате атаки России на Киев 4 июля взрывной волной и обломками был разрушен фасад здания, в котором размещался склад «Нашего Формата». Пожар быстро локализовали, но выгорел складской офис, написал Кириченко 9 июля. 
  • Книг почти не потеряли, ведь они были в коробках на паллетах, объясняет Кириченко Forbes.
  • Сейчас «Наш Формат» переезжает на новый склад – помещение уже нашли, добавляет Кириченко. «Думал, это растянется на более длительное время», – рассказывает он. За две-три недели планируют возобновить работу. Для этого необходимо перевезти около 300 000–350 000 книг, которые хранились на складе, сообщает Кириченко. Это книги как «Нашего формата», так и других издательств, продаваемые через одноименный интернет-магазин.
  • С учетом простоя и расходов на переезд убытки «Нашего Формата» составляют до $100 000, говорит Кириченко.
уничтоженный склад Наш Формат в Киеве /«Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Поврежден склад издательства и интернет-магазина «Наш Формат» в Киеве в результате российской атаки 4 июля Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

уничтоженный склад Наш Формат в Киеве /«Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Поврежден склад издательства и интернет-магазина «Наш Формат» в Киеве в результате российской атаки 4 июля. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

уничтоженный склад Наш Формат в Киеве /«Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Поврежден складо издательства и интернет-магазина «Наш Формат» в Киеве в результате российской атаки 4 июля. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

уничтоженный склад Наш Формат в Киеве /«Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Поврежден склад издательства и интернет-магазина «Наш Формат» в Киеве в результате российской атаки 4 июля. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

уничтоженный склад Наш Формат в Киеве /«Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

Поврежден склад издательства и интернет-магазина «Наш Формат» в Киеве в результате российской атаки 4 июля. Фото «Наш Формат» / facebook.com/NashFormat

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  • Интернет-магазин «Наш Формат» продолжает работать. На своей странице в Facebook Кириченко призвал поддержать книжный магазин, сделав заказ на сайте. «Заказы принимаются, но нужно подождать, – добавляет он. – Проверим нашу аудиторию на лояльность».
  • Накануне, 8 июля, «Наш Формат» совершил последние отгрузки до переезда, отмечает Кириченко. «Мы отгрузили на коленке все, что могли – где-то треть от того, что имели», – говорит он.

Контекст

В ночь с 3 на 4 июля Россия совершила массированную атаку на Киев с использованием ударных дронов и баллистических ракет. В результате атаки в столице погибли два человека, 26 пострадали. В шести районах города произошли пожары и разрушения. В частности, потеряла склад сеть электроники «Кибернетики» – совладелец компании оценил совокупный ущерб в 35 млн грн.

В ту ночь пострадал также склад издательства и интернет-магазина «Наш Формат». Одноименное издательство основано Владиславом Кириченко в 2006 году и входит в десятку крупнейших в Украине. Выручка компании в 2024-м составила более 172,15 млн грн, в I квартале 2025-го – более 45 млн грн дохода, по данным YouControl.

«Наш Формат» специализируется на издательстве украинской нонфикшн-литературы. Среди книг с самыми большими тиражами, которые печатались в 2023–2024 годах, – «Стихи из бойницы» Максима «Дали» Кривцова, «УПА. История непокоренных» Владимира Вятровича, Руслана Забилого, Игоря Деревянного и Петра Содоля, а также «Я смешаю твою кровь с углем. Понять украинский Восток» Александра Михеда.

Главный канал продаж издательства – одноименный интернет-магазин «Наш Формат», рассказывала Forbes Ukraine в феврале 2025-го директор магазина Юлия Кушакова. Кроме собственных книг, на сайте «Нашего Формата» продают книги еще около сотни издательств. Выручка интернет-магазина «Наш Формат» в 2024 году составила почти 10,35 млн грн, по данным YouControl.

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