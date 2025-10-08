Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13174 , що дозволяє власникам або їхнім спадкоємцям повертати чи отримувати у власність земельні ділянки під знищеними росіянами об’єктами без зайвих бюрократичних перепон.

Деталі

Згідно з новими нормами, якщо право власності на нерухомість було припинено в Державному реєстрі речових прав через її знищення, колишні власники або їхні спадкоємці можуть отримати земельні ділянки безплатно або через передачу без проведення земельних торгів.

Ключове спрощення: не потрібно змінювати містобудівні плани, якщо призначення ділянки збігається з тим, що було в зруйнованого об’єкта.

Нові правила діятимуть під час воєнного стану та ще п’ять років після його закінчення.

Додатково закон дозволяє Мінприроди розробити методику оцінки шкоди землі від забруднення чи засмічення.

Дипломатичні представництва можуть бути звільнені від орендної плати за землю.

Право на землю отримають лише ті, чиї об’єкти офіційно зареєстровані як знищені в державних реєстрах.

Контекст

Через війну в Україні багато будинків, складів чи інших будівель зруйновано. Земля під ними часто належить державі чи громаді і не завжди оформлена за власником будинку. Через це люди, які втратили майно, можуть залишитися і без землі – її не дадуть ні в оренду, ні у власність, бо формально у них уже немає будинку, до якого земля «прив’язана».

До того ж зазвичай, щоб отримати землю, треба змінювати містобудівні плани. А під час війни ще й діє заборона на безкоштовну передачу державної землі у приватну власність, крім випадків, коли там стоїть будинок. Якщо будинок зруйновано, права на землю немає. Це несправедливо до людей, які втратили все через війну.

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд, підрахував KSE Institute станом на листопад 2024 року.

