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Volkswagen и Uber объединились для запуска роботокси в США

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Электромобили VW ID. Buzz /Getty Images

Электромобили VW ID. Buzz Фото Getty Images

Volkswagen и Uber объявили о запуске коммерческого сервиса роботокси в США. В проекте используются автономные электромобили VW ID. Buzz, пишет TechCrunch. Услугу планируют запустить в нескольких городах в течение следующего десятилетия.

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Подробности

  • Первым городом, где заработает сервис, должен стать Лос-Анджелес – запуск ожидается в конце 2026 года. Какие города будут следующими, компании пока не разглашают.
  • На старте роботы не будут полностью автономными – за рулем будут сидеть так называемые операторы безопасности. Беспилотный режим планируется включить в 2027 году.
  • Volkswagen ADMT, дочерняя компания Volkswagen, начнет тестирование в Лос-Анджелесе в текущем году после получения разрешения от Калифорнийского департамента транспорта.
  • Регулятор отвечает за тестирование автономных автомобилей, а Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам выдает разрешения на коммерческие перевозки.
  • Партнерство с Uber подтверждает планы Volkswagen продавать свои автономные микроавтобусы ID. Buzz и программное обеспечение управления автопарком другим компаниям, отметило издание.
  • «Volkswagen не просто производит авто – мы формируем будущее мобильности. Сотрудничество с Uber ускоряет эту цель», – заявил Кристиан Сенгер, гендиректор Volkswagen Autonomous Mobility.

Контекст

Volkswagen ADMT появилась в июле 2023 года после закрытия стартапа Argo, ранее поддерживавшего Volkswagen и Ford. Компания перешла к сотрудничеству с Mobileye, чей софт используется в тестах 10 электромобилей ID. Buzz в Остине.

Для Uber это очередной шаг в развитии автономных перевозок. Компания уже сотрудничает с более чем 14 фирмами в области роботакси, доставки и грузоперевозок. Недавно Uber запустил сервис с Waymo в Остине, а в скором времени планирует сделать это в Атланте.

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