Volkswagen и Uber объединились для запуска роботокси в США

Volkswagen и Uber объявили о запуске коммерческого сервиса роботокси в США. В проекте используются автономные электромобили VW ID. Buzz, пишет TechCrunch . Услугу планируют запустить в нескольких городах в течение следующего десятилетия.

Подробности

Первым городом, где заработает сервис, должен стать Лос-Анджелес – запуск ожидается в конце 2026 года. Какие города будут следующими, компании пока не разглашают.

На старте роботы не будут полностью автономными – за рулем будут сидеть так называемые операторы безопасности. Беспилотный режим планируется включить в 2027 году.

Volkswagen ADMT, дочерняя компания Volkswagen, начнет тестирование в Лос-Анджелесе в текущем году после получения разрешения от Калифорнийского департамента транспорта.

Регулятор отвечает за тестирование автономных автомобилей, а Калифорнийская комиссия по коммунальным услугам выдает разрешения на коммерческие перевозки.

Партнерство с Uber подтверждает планы Volkswagen продавать свои автономные микроавтобусы ID. Buzz и программное обеспечение управления автопарком другим компаниям, отметило издание.

«Volkswagen не просто производит авто – мы формируем будущее мобильности. Сотрудничество с Uber ускоряет эту цель», – заявил Кристиан Сенгер, гендиректор Volkswagen Autonomous Mobility.

Контекст

Volkswagen ADMT появилась в июле 2023 года после закрытия стартапа Argo, ранее поддерживавшего Volkswagen и Ford. Компания перешла к сотрудничеству с Mobileye, чей софт используется в тестах 10 электромобилей ID. Buzz в Остине.

Для Uber это очередной шаг в развитии автономных перевозок. Компания уже сотрудничает с более чем 14 фирмами в области роботакси, доставки и грузоперевозок. Недавно Uber запустил сервис с Waymo в Остине, а в скором времени планирует сделать это в Атланте.