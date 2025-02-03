Роботакси, «зеленая сталь» и стволовые клетки. 10 прорывных технологий в 2025 году. Список MIT Review

Ежегодно MIT Review публикует топ-10 новых технологий, которые, по мнению издания, будут иметь наибольшее влияние на мир. В этот раз в список вошли обсерватория Веры Рубин, исследующая темные материи, лекарство для профилактики ВИЧ и средство для борьбы с вредными выбросами метана

Обсерватория Веры Рубин

В Чили построили новый большой телескоп в честь астронома Веры Рубин, доказавшей существование темной материи. Эта обсерватория будет работать с крупнейшей цифровой камерой, созданной для астрономии, и поможет разгадать секреты темной материи и темной энергии, составляющие 95% Вселенной.

В течение 10 лет телескоп будет делать снимки неба Южного полушария, создавая новую карту звездного пространства каждые три дня. Его 3,2-гегапиксельная камера зафиксирует 20 миллиардов галактик и соберет до 60 петабайтов данных. Это поможет изучить гравитационное влияние темной материи и создать подробную трехмерную карту Млечного Пути. Первые научные снимки ожидаются в середине 2025 года.

Генеративный искусственный интеллект

Google уже ввел новую опцию поиска с помощью генеративного искусственного интеллекта – AI Overviews, базирующегося на модели Gemini. Вместо списка ссылок алгоритм дает краткие ответы на запросы. Это ускоряет поиск, но вызывает споры по поводу достоверности информации.

Microsoft, OpenAI и другие компании также развивают генеративный поиск, анализирующий не только текст, но и изображения, аудио и видео.

Это изменение будет иметь серьезные последствия для рекламы и медиа, ведь пользователи получают ответы без перехода на первоисточники, что чревато доходами издателей. Судебные иски от медиа и художников об использовании их данных для обучения ИИ только обостряют этот конфликт между технологическими гигантами и контент-индустрией.

Малые языковые модели

ИИ стал мощным благодаря большим языковым моделям, но теперь наступает эра более эффективных решений. Исследователи доказали, что для определенных задач небольшие модели, обученные на узкопрофильных данных, могут работать не хуже, а иногда даже лучше гигантских ИИ-систем.

Технологические гиганты уже предлагают компактные версии своих моделей: у OpenAI есть GPT-4o mini, у Google DeepMind – Gemini Nano, а у Anthropic – Claude 3 Haiku. Microsoft также активно разрабатывает свою линейку малых моделей Phi.

Кроме уменьшения затрат на вычисление, такие модели становятся идеальными для бизнеса, где необходимы решения для узких задач, а не анализ всего интернета. Некоторые стартапы, например Writer, уже доказывают, что компактные модели могут конкурировать с мощными образцами, имея в 20 раз меньше параметров.

Пищевые добавки для уменьшения выбросов метана

Компании совершают прорыв в борьбе с выбросами метана от жизнедеятельности скота. Коровы, овцы и козы выделяют этот парниковый газ во время пищеварения, и он является самым большим источником выбросов в животноводстве, что в целом вызывает от 11% до 20% загрязнения окружающей среды.

Уменьшить спрос на мясо и молочные продукты сложно, поэтому производители разрабатывают добавки для корма, уменьшающие выбросы метана. Например, DSM-Firmenich создала препарат Bovaer, который уменьшает выброс метана у молочных коров на 30%, а у мясных – еще больше, подавляя фермент, способствующий его образованию. В мае 2024 года FDA одобрило использование препарата в США, сейчас он доступен в 55 странах.

Стартапы, такие как Blue Ocean Barns, Rumin8 и Symbrosia, тестируют добавки на основе красных водорослей. Они могут снизить уровень выброса метана еще больше. Остальные исследователи работают над вакцинами и изменением микробов в желудке скота для долгосрочного эффекта.

Используя подобные добавки, компании могут получить кредиты на выбросы парниковых газов. Дополнительный бонус для фермеров – повышенная продуктивность коров, дающих больше мяса и молока.

Однако новые продукты полностью не решают проблему выбросов метана от животноводства. Отрасль также должна остановить вырубку лесов и поддерживать развитие альтернативных продуктов, включая растительное мясо и молочные заменители. Тем не менее кормовые добавки становятся реальным инструментом в борьбе с климатическим кризисом.

Роботакси

В Китае сервисы беспилотного такси (Baidu, AutoX, WeRide и Pony AI) активно работают в крупных городах и планируют выход на рынки Сингапура, Ближнего Востока и США.

В США главный игрок – Waymo (подразделение Alphabet, материнской компании Google). Компания уже запустила беспилотное такси в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Финиксе и планирует расширение в Остин и Атланту вместе с Uber. Zoox, принадлежащий Amazon, готовит запуск сервиса в Лас-Вегасе в 2025 году и проводит тестирование в Сан-Франциско, Остине и Майами. Британский стартап Wayve адаптирует свою систему для дорог США и приступил к испытаниям в Сан-Франциско.

Однако у отрасли есть проблемы. В Китае низкие цены на поездки вызывают недовольство среди 10 млн таксистов. В США компания Cruise (собственность General Motors) остановила работу после аварии в 2023 году, а GM прекратила финансирование проекта. Tesla еще должна доказать безопасность своей технологии, прежде чем получить разрешение на введение беспилотного такси в Калифорнии и Техасе в 2025 году.

Более чистое авиатопливо

В 2024 году мировая авиация потребила около 100 млрд галлонов реактивного горючего, из которых лишь 0,5% были произведены альтернативными источниками. Но ситуация может быстро измениться.

Альтернативное авиационное топливо (SAF) способно существенно сократить вредные выбросы от работы авиации, которая уже повлекла около 4% глобального потепления.

Это горючее производят из отработанных масел, сельскохозяйственных остатков, промышленных отходов и даже CO₂, извлеченного из воздуха. В зависимости от технологии оно может снизить выбросы вдвое или почти полностью их устранить.

Главный плюс – им уже можно заправлять самолеты, что позволяет быстро снизить влияние авиации на климат.

Европейский Союз и Великобритания уже обязали аэропорты использовать не менее 2% SAF с 2025 года, а к 2050 году этот показатель в ЕС вырастет до 70%.

На рынке доминирует горючее, произведенное из жиров, масел и отходов, но его запасы ограничены. Поэтому компании разрабатывают новые технологии. Например, LanzaJet в 2024 году открыла первый коммерческий завод по производству авиатоплива из этанола, способный выпускать 9 млн галлонов в год. А синтетическое топливо из CO₂ имеет потенциал, хотя пока не производится в промышленных масштабах.

Главный вызов – цена. Сейчас SAF почти втрое дороже традиционного авиатоплива. Однако с привлечением новых игроков и расширением производства стоимость должна снижаться, что приблизит «зеленые» полеты к реальности.

Роботы, которые быстро учатся

Развитие генеративного ИИ кардинально изменяет подход к обучению роботов, помогая им осваивать новые задачи почти мгновенно.

Раньше ИИ помогал работам распознавать объекты и ориентироваться в пространстве, но теперь исследователи используют большие языковые модели для обучения движениям и выполнения сложных задач. К примеру, чтобы научить работа мыть посуду, совмещают несколько источников данных:

сенсоры на людях, выполняющих задание;

телеметрию роботизированных рук, управляемых человеком;

изображения и видео из интернета.

Такая комбинированная учеба дает роботам значительное преимущество над традиционными методами и позволяет быстрее адаптироваться к реальным условиям.

Уже сейчас эти технологии используются на складах и в производственных помещениях, а в будущем могут привести к появлению разумных роботов-помощников в домах.

Лекарство для профилактики ВИЧ

Новый препарат «Ленакапавир» оказался на 100% эффективным в предотвращении заражения ВИЧ среди 5000 женщин и девушек в Уганде и ЮАР во время испытаний в 2024 году. Его уникальность в том, что инъекцию нужно делать только раз в полгода, что гораздо удобнее традиционных PrEP-препаратов, требующих ежедневного приема.

Ранее в 2021 году был одобрен другой долговременный препарат – «Каботегравир» (ViiV Healthcare), вводимый раз в два месяца, но его распространение идет медленно.

Пока что FDA одобрило «Ленакапавир» только для лечения ВИЧ, но Gilead уже подписала соглашения на производство генериков для профилактики в 120 странах с низким уровнем дохода. В октябре 2024 года испытания также подтвердили эффективность на 96% среди цисгендерных мужчин, трансгендерных людей и небинарных лиц.

ООН поставила амбициозную цель остановить эпидемию СПИДа к 2030 году. Теперь главная задача – обеспечить доступность этого революционного лекарства для всех, кто в нем нуждается.

«Зеленая сталь»

Производство стали вызывает около 8% мировых выбросов CO₂, но новые технологии могут существенно снизить это влияние. В Швеции строят первый в мире промышленный завод с почти нулевыми выбросами.

Stegra (ранее H2 Green Steel) привлекла $7 млрд инвестиций для создания предприятия в Бодене, которое начнет работу в 2026 году. Оно будет производить сталь с помощью водорода, полученного из возобновляемой энергии (ветра и гидроэлектростанций) вместо использования угля.

Остальные компании также работают над «зеленой сталью». Технология Hybrit (от SSAB, LKAB и Vattenfall) использует подобный метод, но испытывает трудности с получением экологических разрешений. Американская компания Boston Metal разрабатывает альтернативный способ разделения железной руды электролизом, который имеет потенциал для полного устранения выбросов CO₂.

Завод Stegra будет производить 4,5 млн т стали в год, что является небольшой долей от глобального производства. Но этот проект покажет, что сталелитейная промышленность может стать экологически чище, а клиенты готовы платить за «зеленую» продукцию.

Эффективные терапии из стволовых клеток

После десятилетий исследований стволовые клетки наконец-то демонстрируют реальный прорыв в лечении эпилепсии и диабета первого типа. В 2023 году в Калифорнийском университете Сан-Диего Джастину Грейвзу, пациенту с тяжелой формой эпилепсии, трансплантировали лабораторно выращенные нейроны, уменьшающие электрические сбои в мозге. После процедуры его приступы сократились с одного раза в день до одного раза в неделю.

Еще одно знаковое событие произошло в 2024 году в Бостоне: компания Vertex Pharmaceuticals успешно пересадила пациентам с диабетом первого типа лабораторно выращенные бета-клетки поджелудочной железы. Некоторые участники исследования полностью отказались от инсулина, поскольку их новые клетки самостоятельно вырабатывают его в нужный момент.

Эти результаты приближают медицину к функциональному лекарству, которое не просто облегчает симптомы, а позволяет пациентам вернуться к нормальной жизни без постоянного лечения.