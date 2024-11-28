«Все идет по плану». Путин прокомментировал стремительное падение курса рубля

Ситуация с курсом рубля находится под контролем, «все идет по плану». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Астане во время визита в Казахстан 28 ноября.

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Колебание курса рубля связано со многими факторами, в том числе с платежами в бюджет и ценами на нефть, сказал Путин.

По его словам, есть инструменты по борьбе с инфляцией без увеличения ключевой ставки, но окончательные решения остаются за центробанком.

Прямая речь

«В целом, по моему мнению, ситуация под контролем. И каких-либо оснований для паники уж точно абсолютно нет. Да, и в нашей стране, и в соседних процессы непростые, но они под контролем, все идет по плану», – сказал Путин.

Контекст

Российская валюта начала стремительно падать с 25 ноября на фоне введения очередных санкций против российских банков. 27 ноября курс рубля к доллару на внебиржевом валютном рынке Forex приближался к 115 рублям, евро преодолел отметку в 120 рублей.

На 28 ноября российский центробанк установил официальный курс на уровне 108 рублей. Это наивысший показатель с марта 2022 года.