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«Все йде за планом». Путін прокоментував стрімке падіння курсу рубля

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Ситуація з курсом рубля перебуває під контролем, «все йде за планом». Про це заявив президент РФ Володимир Путін на пресконференції в Астані під час візиту до Казахстану 28 листопада.

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Деталі

  • Коливання курсу рубля повʼязане з багатьма факторами, зокрема з платежами в бюджет і цінами на нафту, сказав Путін. 
  • За його словами, є інструменти боротьби з інфляцією без збільшення ключової ставки, але остаточні рішення залишаються за центробанком.

Пряма мова

«Загалом, на мій погляд, ситуація під контролем. І якихось підстав для паніки вже точно абсолютно немає. Так, і в нашій країні, і в сусідніх процеси непрості, але вони під контролем, все йде за планом», – сказав Путін.

Контекст

Російська валюта почала стрімко падати з 25 листопада на тлі запровадження чергових санкції проти російських банків. 27 листопада курс рубля до долара на позабіржовому валютному ринку Forex наближався до 115 рублів, євро подолав позначку в 120 рублів. 

На 28 листопада російський центробанк встановив офіційний курс на рівні 108 рублів. Це найвищий показник з березня 2022 року.

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