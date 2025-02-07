Уже есть предварительные решения об источниках финансирования для некоторых программ, ранее финансировавшихся USAID – Стефанишина

Уже существуют предварительные решения об источниках финансирования для перекрытия некоторых программ, ранее финансируемых Американским агентством по международному развитию (USAID). Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Переговоры продолжаются. Министры украинского правительства уже провели встречи о критических программах, в частности с Министерством энергетики, Министерством инфраструктуры, Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции», – отметила она.

Стефанишина сообщила, что ведутся переговоры с европейскими партнерами о перекрытии финансирования программ, ранее обеспеченных USAID. Она добавила, что уже определены возможные источники срочного финансирования для проектов восстановления, энергетической стойкости и киберзащиты.

«Мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшее время объявит позицию о возобновлении работы конкурсных комиссий для избрания ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали», – подытожила Стефанишина.

Контекст

В течение десятилетий США обосновывали предоставление международной помощи как способ укрепления национальной безопасности, стабилизации регионов и экономик и налаживания отношений с партнерами. Однако ситуация кардинально изменилась после решения президента Дональда Трампа.

20 января Трамп объявил о 90-дневной заморозке иностранной помощи, чтобы администрация могла пересмотреть тысячи программ гуманитарного, экономического и безопасного направления. Это также касалось федеральных грантов и ссуд внутри США, хотя 28 января суд временно заблокировал эту инициативу.

Из-за этого решения финансируемые США программы по всему миру начали массово сокращать персонал и останавливать деятельность. Особенно пострадали проекты, реализованные через USAID, включая программы поддержки Украины, которые теперь оказались под угрозой.

Forbes Ukraine проанализировал, какие сферы зависят от американских денег и почему для Украины могут сделать исключение. В частности, под угрозой оказались программы развития, медицинские инициативы и проекты поддержки малого бизнеса. Подробнее читайте – здесь.

Государственный секретарь Марко Рубио уже согласовал возобновление экстренных продовольственных программ и военной помощи Израилю и Египту. 28 января он одобрил временное финансирование гуманитарных проектов, обеспечивающих жизненно необходимые лекарства, медицинские услуги и продукты питания. Однако гуманитарные организации все еще не уверены в долгосрочном продолжении своей работы.

29 января в вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал найти внутренние источники финансирования и активизировать переговоры с европейскими партнерами для обеспечения критически важных программ, которые притормозились из-за приостановки американской помощи.