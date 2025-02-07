Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Уже есть предварительные решения об источниках финансирования для некоторых программ, ранее финансировавшихся USAID – Стефанишина

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Уже существуют предварительные решения об источниках финансирования для перекрытия некоторых программ, ранее финансируемых Американским агентством по международному развитию (USAID). Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, пишет «Интерфакс-Украина».

Подробности

  • «Переговоры продолжаются. Министры украинского правительства уже провели встречи о критических программах, в частности с Министерством энергетики, Министерством инфраструктуры, Министерством цифровой трансформации и Министерством юстиции», – отметила она.
  • Стефанишина сообщила, что ведутся переговоры с европейскими партнерами о перекрытии финансирования программ, ранее обеспеченных USAID. Она добавила, что уже определены возможные источники срочного финансирования для проектов восстановления, энергетической стойкости и киберзащиты.
  • «Мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшее время объявит позицию о возобновлении работы конкурсных комиссий для избрания ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали», – подытожила Стефанишина.

Контекст

В течение десятилетий США обосновывали предоставление международной помощи как способ укрепления национальной безопасности, стабилизации регионов и экономик и налаживания отношений с партнерами. Однако ситуация кардинально изменилась после решения президента Дональда Трампа.

20 января Трамп объявил о 90-дневной заморозке иностранной помощи, чтобы администрация могла пересмотреть тысячи программ гуманитарного, экономического и безопасного направления. Это также касалось федеральных грантов и ссуд внутри США, хотя 28 января суд временно заблокировал эту инициативу.

Из-за этого решения финансируемые США программы по всему миру начали массово сокращать персонал и останавливать деятельность. Особенно пострадали проекты, реализованные через USAID, включая программы поддержки Украины, которые теперь оказались под угрозой.

Forbes Ukraine проанализировал, какие сферы зависят от американских денег и почему для Украины могут сделать исключение. В частности, под угрозой оказались программы развития, медицинские инициативы и проекты поддержки малого бизнеса. Подробнее читайте – здесь.

Государственный секретарь Марко Рубио уже согласовал возобновление экстренных продовольственных программ и военной помощи Израилю и Египту. 28 января он одобрил временное финансирование гуманитарных проектов, обеспечивающих жизненно необходимые лекарства, медицинские услуги и продукты питания. Однако гуманитарные организации все еще не уверены в долгосрочном продолжении своей работы.

29 января в вечернем обращении президент Владимир Зеленский призвал найти внутренние источники финансирования и активизировать переговоры с европейскими партнерами для обеспечения критически важных программ, которые притормозились из-за приостановки американской помощи.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине