Вже є попередні рішення про джерела фінансування для деяких програм, які раніше фінансувалися USAID – Стефанішина

Вже існують попередні рішення про джерела фінансування для перекриття деяких програм, які раніше фінансувалися Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомила віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції України Ольга Стефанішина, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Переговори тривають. Міністри українського уряду вже провели зустрічі про критичні програми, зокрема з Міністерством енергетики, Міністерством інфраструктури, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством юстиції», – зазначила вона.

Стефанішина повідомила, що ведуться переговори з європейськими партнерами про перекриття фінансування програм, раніше забезпечених USAID. Вона додала, що вже визначено можливі джерела термінового фінансування для проєктів відновлення, енергетичної стійкості та кіберзахисту.

«Ми очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчим часом оголосить позицію про відновлення роботи конкурсних комісій для обрання ключових членів судової та антикорупційної вертикалі», – підсумувала Стефанішина.

Контекст

Протягом десятиліть США обґрунтовували надання міжнародної допомоги як спосіб зміцнення національної безпеки, стабілізації регіонів та економік і налагодження відносин із партнерами. Однак ситуація кардинально змінилася після рішення президента Дональда Трампа.

20 січня Трамп оголосив про 90-денне заморожування іноземної допомоги, щоб адміністрація могла переглянути тисячі програм гуманітарного, економічного та безпекового спрямування. Це також стосувалося федеральних грантів і позик всередині США, хоча 28 січня суд тимчасово заблокував цю ініціативу.

Через таке рішення фінансовані США програми по всьому світу почали масово скорочувати персонал та зупиняти діяльність. Особливо постраждали проєкти, реалізовані через USAID, включно з програмами підтримки України, які тепер опинилися під загрозою.

Forbes Ukraine проаналізував, які сфери залежать від американських грошей та чому для України можуть зробити виняток. Зокрема, під загрозою опинилися програми розвитку, медичні ініціативи й проєкти підтримки малого бізнесу. Детальніше читайте – тут.

Державний секретар Марко Рубіо вже погодив відновлення екстрених продовольчих програм та військової допомоги Ізраїлю й Єгипту. 28 січня він схвалив тимчасове фінансування гуманітарних проєктів, що забезпечують життєво необхідні ліки, медичні послуги та продукти харчування. Однак гуманітарні організації все ще не впевнені у довгостроковому продовженні своєї роботи.

29 січня у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський закликав знайти внутрішні джерела фінансування та активізувати переговори з європейськими партнерами для забезпечення критично важливих програм, які були пригальмовані через призупинення американської допомоги.