Взимку світла може не бути по вісім годин на добу. Очільник «Укренерго» розповів про найгірший сценарій

Найгірший сценарій на зиму, який розглядає «Укренерго» – це відключення світла населенню по вісім годин на добу. Про це розповів т.в.о. голови національної енергетичної компанії Олексій Брехт в інтерв’ю « Суспільному ».

Деталі

Зима 2024–2025 років буде найважчою за попередні три роки, зважаючи на знищення росіянами навесні 2024-го 9 ГВт генеруючих потужностей, каже Брехт. Це обсяг нічного споживання електроенергії в Україні влітку.

«Укренерго» готується до кількох сценаріїв цієї зими, включно з продовженням масованих обстрілів енергетичної інфраструктури.

У найхолодніші дні зими населенню можуть відключати світло по вісім годин, тобто у дві черги, якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру, наголосив керівник «Укренерго».

«Укренерго» планує відновити 9 ГВт генеруючих потужностей, знищених росіянами.

Контекст

За майже три роки повномасштабної війни Росія окупувала в Україні понад 18 ГВт електрогенеруючих потужностей, зокрема найбільшу в Європі Запорізьку АЕС. Понад 9 ГВт на підконтрольній Україні території росіяни знищили обстрілами.

На початку жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що за умови відсутності нових руйнувань росіянами об’єктів енергоінфраструктури Україна здатна пройти зиму 2024–2025 років без відключень світла.

Україна домовилася з ЄС про збільшення обсягу імпорту електроенергії з 1 грудня. Пропускну спроможність підвищать з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

Протягом останніх двох тижнів росіяни змінили тактику обстрілів української енергоінфраструктури. Ворог сфокусувався на Сумській області. Розповідаємо, чим це загрожує всьому Сходу України.

Україна та РФ за посередництва Катару ведуть попередні переговори про двостороннє припинення обстрілів енергетичної інфраструктури, повідомило 30 жовтня видання Financial Times.