Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Warner Bros. отклоняет враждебное предложение Paramount на $108 млрд – FT

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Глава медиахолдинга Paramount Skydance Дэвид Эллисон /Getty Images

Глава медиахолдинга Paramount Skydance Дэвид Эллисон Фото Getty Images

Warner Bros. Discovery (WBD) планирует уже в ближайшее время рекомендовать акционерам отклонить враждебное предложение Paramount Skydance о выкупе компании за $30 за акцию в наличных. Совет директоров WBD скептически относится к финансированию сделки, в частности к тому, или ее лично гарантирует ее соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Об этом пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

Детали

  • WBD завершает подготовку официального ответа на «враждебное предложение» Paramount, которое компания Дэвида Эллисона подала непосредственно акционерам после проигрыша Netflix в аукционе. Предложение Paramount оценивает всю компанию в $108 млрд и включает все активы, в том числе кабельные сети, такие как CNN.
  • В документе, который еще требует окончательного одобрения совета, WBD планирует изложить четыре ключевых замечания: недостаточная цена, проблемы с финансированием, условия сделки и сравнение с предложением Netflix ($27,75 за акцию: $23,25 наличными + $4,50 акциями), которое охватывает только студию и стриминг (общая стоимость $83 млрд).
  • 16 декабря инвесткомпания Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, вышла из консорциума, который поддерживал предложение Paramount. Affinity объяснила это изменением динамики инвестиции, но подтвердила стратегическую логику предложения. Источник, близкий к Paramount, отмечает, что выход Кушнера призван устранить «лишний шум» вокруг его связей с Трампом и не влияет на поддержку от фондов Персидского залива ($24 млрд).
  • Paramount обвиняет совет директоров WBD в ненадлежащей реакции на ее предыдущее предложение и отмечает, что оно не было «окончательным», сигнализируя о готовности Эллисонов заплатить больше.

Контекст

В начале декабря Netflix заключил сделку с WBD на $82,7 млрд ($27,75 за акцию), предложив высокую компенсацию за разрыв ($5,8 млрд), что сигнализирует об уверенности в регуляторном одобрении.

После этого Paramount подала предложение стоимостью $108 млрд ($30 за акцию). Компания заявила, что хочет купить весь холдинг, включая кабельные телеканалы, в том числе CNN. Миллиардер Лари Эллисон пообещал поддержать предложение своего сына Дэвида, который возглавляет медиахолдинг Paramount Skydance. Сам Дэвид Эллисон даже заверил представителей администрации Трампа, что в случае покупки Warner он внесет радикальные изменения в CNN (принадлежит конгломерату CNN Global, владелец – Warner Bros. Discovery), который часто становится объектом гнева президента Трампа.

Потенциальное поглощение Warner Bros. Discovery может стать одной из самых крупных и самых напряженных сделок в медиабизнесе последних лет. Президент Трамп заявил, что сделка Netflix «может стать проблемой».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні