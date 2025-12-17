Warner Bros. Discovery (WBD) планирует уже в ближайшее время рекомендовать акционерам отклонить враждебное предложение Paramount Skydance о выкупе компании за $30 за акцию в наличных. Совет директоров WBD скептически относится к финансированию сделки, в частности к тому, или ее лично гарантирует ее соучредитель Oracle Ларри Эллисон . Об этом пишет FT со ссылкой на источники, знакомые с делом.

Детали

WBD завершает подготовку официального ответа на « враждебное предложение » Paramount, которое компания Дэвида Эллисона подала непосредственно акционерам после проигрыша Netflix в аукционе. Предложение Paramount оценивает всю компанию в $108 млрд и включает все активы, в том числе кабельные сети, такие как CNN.

В документе, который еще требует окончательного одобрения совета, WBD планирует изложить четыре ключевых замечания: недостаточная цена, проблемы с финансированием, условия сделки и сравнение с предложением Netflix ($27,75 за акцию: $23,25 наличными + $4,50 акциями), которое охватывает только студию и стриминг (общая стоимость $83 млрд).

16 декабря инвесткомпания Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, вышла из консорциума, который поддерживал предложение Paramount. Affinity объяснила это изменением динамики инвестиции, но подтвердила стратегическую логику предложения. Источник, близкий к Paramount, отмечает, что выход Кушнера призван устранить «лишний шум» вокруг его связей с Трампом и не влияет на поддержку от фондов Персидского залива ($24 млрд).

Paramount обвиняет совет директоров WBD в ненадлежащей реакции на ее предыдущее предложение и отмечает, что оно не было «окончательным», сигнализируя о готовности Эллисонов заплатить больше.

Контекст

В начале декабря Netflix заключил сделку с WBD на $82,7 млрд ($27,75 за акцию), предложив высокую компенсацию за разрыв ($5,8 млрд), что сигнализирует об уверенности в регуляторном одобрении.

После этого Paramount подала предложение стоимостью $108 млрд ($30 за акцию). Компания заявила, что хочет купить весь холдинг, включая кабельные телеканалы, в том числе CNN. Миллиардер Лари Эллисон пообещал поддержать предложение своего сына Дэвида, который возглавляет медиахолдинг Paramount Skydance. Сам Дэвид Эллисон даже заверил представителей администрации Трампа, что в случае покупки Warner он внесет радикальные изменения в CNN (принадлежит конгломерату CNN Global, владелец – Warner Bros. Discovery), который часто становится объектом гнева президента Трампа.

Потенциальное поглощение Warner Bros. Discovery может стать одной из самых крупных и самых напряженных сделок в медиабизнесе последних лет. Президент Трамп заявил, что сделка Netflix «может стать проблемой».