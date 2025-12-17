Warner Bros. Discovery (WBD) планує вже найближчим часом рекомендувати акціонерам відхилити ворожу пропозицію Paramount Skydance про викуп компанії за $30 за акцію в готівці. Рада директорів WBD скептично ставиться до фінансування угоди, зокрема до того, чи особисто гарантує її співзасновник Oracle Ларрі Еллісон . Про це пише FT із посиланням на джерела, знайомі зі справою.

Деталі

WBD завершує підготовку офіційної відповіді на « ворожу пропозицію » Paramount, яку компанія Девіда Еллісона подала безпосередньо акціонерам після програшу Netflix в аукціоні. Пропозиція Paramount оцінює всю компанію в $108 млрд і включає всі активи, зокрема кабельні мережі, такі як CNN.

У документі, який ще потребує остаточного схвалення ради, WBD планує викласти чотири ключові зауваження: недостатня ціна, проблеми з фінансуванням, умови угоди та порівняння з пропозицією Netflix ($27,75 за акцію: $23,25 готівкою + $4,50 акціями), яка охоплює лише студію та стримінг (загальна вартість $83 млрд).

16 грудня інвесткомпанія Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа, вийшла з консорціуму, що підтримував пропозицію Paramount. Affinity пояснила це зміною динаміки інвестиції, але підтвердила стратегічну логіку пропозиції. Джерело, близьке до Paramount, зазначає, що вихід Кушнера покликаний усунути «зайвий шум» навколо його зв’язків із Трампом і не впливає на підтримку від фондів Перської затоки ($24 млрд).

Paramount звинувачує раду директорів WBD у неналежній реакції на її попередню пропозицію та наголошує, що вона не була «остаточною», сигналізуючи про готовність Еллісонів заплатити більше.

Контекст

На початку грудня Netflix уклав угоду з WBD на $82,7 млрд ($27,75 за акцію), запропонувавши високу компенсацію за розрив ($5,8 млрд), що сигналізує про впевненість у регуляторному схваленні.

Після цього Paramount подала пропозицію вартістю $108 млрд ($30 за акцію). Компанія заявила, що хоче купити весь холдинг, включно з кабельними телеканалами, зокрема CNN. Мільярдер Ларі Еллісон пообіцяв підтримати пропозицію свого сина Девіда, який очолює медіахолдинг Paramount Skydance. Сам Девід Еллісон навіть запевнив представників адміністрації Трампа, що в разі придбання Warner він внесе радикальні зміни в CNN (належить до конгломерату CNN Global, власник – Warner Bros. Discovery), який часто стає обʼєктом гніву президента Трампа.

Потенційне поглинання Warner Bros. Discovery може стати однією з найбільших і найнапруженіших угод у медіабізнесі останніх років. Президент Трамп заявив, що угода Netflix «може стати проблемою».