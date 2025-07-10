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«Умнее доктора наук». Илон Маск представил модель ИИ Grok 4 и премиум-план за $300

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Илон Маск описывает Grok 4 как модель, которая «умнее доктора наук во всех академических дисциплинах» /Getty Images

Илон Маск описывает Grok 4 как модель, которая «умнее доктора наук во всех академических дисциплинах» Фото Getty Images

Компания xAI Илона Маска выпустила свою самую мощную модель искусственного интеллекта Grok 4 и представила самый дорогой среди конкурентов подписной план SuperGrok Heavy стоимостью $300 в месяц. Новинка появилась на фоне скандала вокруг Grok и отставки CEO соцсети X, пишет TechCrunch.

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Подробности

  • Grok 4 – новая флагманская модель xAI, которую Маск описывает как такую, которая «умнее доктора наук во всех академических дисциплинах, без исключения». «Иногда ему может не хватать здравого смысла, и он еще не изобрел новые технологии или не открыл новые законы физики, но это лишь вопрос времени», – заявил Маск во время прямой трансляции в среду вечером.
  • xAI также запустила Grok 4 Heavy – версию с мультиагентным подходом, где несколько моделей решают задачи параллельно и выбирают лучшее решение.
  • По данным компании, Grok 4 Heavy набрал рекордные 44,4% на Humanity's Last Exam (тест для оценки возможностей искусственного интеллекта, состоящего из 3000 вопросов, разработанных экспертами из разных стран), обойдя Google Gemini 2.5 Pro (26,9%) и OpenAI o3.
  • В тесте ARC-AGI-2 (визуальные паттерны) Grok набрал 16,2%, почти вдвое больше ближайшего конкурента Claude Opus 4.
  • SuperGrok Heavy предоставляет ранний доступ к Grok 4 Heavy, а также к будущим продуктам: в августе выйдет модель для программирования, в сентябре – мультиагент, в октябре – видеогенератор.
  • xAI открывает API Grok 4 для разработчиков и сотрудничает с облачными платформами (hyperscalers) для масштабирования в корпоративном сегменте.

Контекст

Запуск Grok 4 состоялся на фоне кризиса в X: накануне CEO Линда Яккарино подала в отставку после двух лет работы. В то же время бот Grok, интегрированный в соцсеть, вызвал волну критики после публикации антисемитских комментариев, в частности с упоминаниями о «еврейских боссах Голливуда» и Гитлера. Постфактум xAI удалила эти ответы и отредактировала системные настройки модели, убрав инструкцию «не сторониться политически некорректных заявлений».

Инцидент вызвал беспокойство относительно надежности Grok, который xAI позиционирует как альтернативу ChatGPT, Gemini и Claude.

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