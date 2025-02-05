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«Золота лихоманка» у США спричинила дефіцит золота у Лондоні – FT

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

У Лондоні відчувається нестача золота /Getty Images

У Лондоні відчувається нестача золота Фото Getty Images

Через стрімке зростання попиту на золото в США вартість короткострокових позик цього металу в Лондоні значно зросла, пише FT 5 лютого. Інвестори скуповують золото на тлі можливих торговельних мит у США, що призвело до його дефіциту на лондонському ринку.

Деталі

  • З листопада запаси золота на Нью-Йоркській біржі Comex зросли на 88%, а у Лондоні відчувається нестача металу. Це спричинило затримки в отриманні золота з Банку Англії, а річна процентна ставка на його короткострокову оренду зросла до 10%, тоді як раніше вона становила 2-3%.
  • Зростаючий попит пояснюється страхами глобальної торгової війни, що вже призвело до подорожчання золота більш ніж на 8% з початку року. Ціни досягли рекордних $2845 за тройську унцію.
  • Експерти вважають, що політична та економічна нестабільність, пов’язана з політикою адміністрації Трампа, сприятиме збереженню високого попиту на золото. Попри нові рекордні ціни, очікується, що темпи зростання вартості золота цього року будуть дещо нижчими, ніж у 2024-му, коли вони підскочили на 26%.

Контекст

Золото – приваблива інвестиція в періоди політичної та економічної невизначеності.

Попит на золото зростає, особливо з боку центробанків і великих інвесторів. Минулого року загальний попит на метал досяг 4974 тонн, що є рекордним показником. Інвестори активно купують золоті злитки та біржові фонди, що штовхає ціни вгору.

Половина світового споживання золота припадає на ювелірні вироби, 40% – на інвестиції і 10% – на промисловість. 

Найбільші виробники золота – Китай, Австралія, США, Південна Африка, Росія, Перу та Індонезія. Найбільшими споживачами ювелірних виробів із золота є Індія, Китай, США, Туреччина, Саудівська Аравія, РФ та ОАЕ.

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