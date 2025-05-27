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Заможні інвестори обирають Сінгапур для зберігання золота. Що їх приваблює

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Заможні люди дедалі частіше перевозять золото до Сінгапуру через економічну та геополітичну нестабільність, пише CNBC. Сучасне сховище The Reserve фіксує стрімке зростання охочих зберігати дорогоцінні метали в цій країні. 

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Деталі

  • У сховищі The Reserve, розташованому в шестиповерховій будівлі з посиленою охороною, зберігається золото та срібло на $1,5 млрд. Воно має приватні сейфи та триповерхову камеру з тисячами депозитних скриньок.
  • З січня по квітень цього року замовлення на зберігання зросли на 88%, а продажі золотих і срібних злитків підскочили на 200% порівняно з минулим роком, повідомили в компанії.
  • За словами засновника сховища Грегора Греггерсена, попит зумовлений занепокоєнням через торговельні війни, геополітичні ризики та нестабільність ринків. «Багатії бачать, як змінюється світ, і хочуть зберігати фізичне золото в надійному місці, як Сінгапур. 90% нових клієнтів – із-за кордону», – зазначив Греггерсен.
  • Надійність Сінгапуру як безпечної юрисдикції приваблює клієнтів. «Сінгапур – це Женева Сходу з політичною та економічною стабільністю», – зазначила Ніккі Шилс із MKS PAMP. Місто є ключовим транзитним хабом, що полегшує доступ до золота. На відміну від Дубая, де потрібно більше документів, Сінгапур пропонує простіші процедури.

Контекст

Сінгапур зміцнює позиції як фінансовий центр Азії. У травні 2023 року уряд міста-держави спростив регуляцію для зберігання дорогоцінних металів, щоб залучити інвесторів. Це контрастує з такими країнами, як Ліван і Єгипет, де недовіра до банків змушує багатіїв вивозити золото. У порівнянні зі Швейцарією, яка втрачає популярність через віддаленість, Сінгапур виграє завдяки логістиці та репутації.

Війна Росії проти України та загроза торгових війн посилили інтерес до золота. У березні ціна золота сягнула рекордних $3500.

У першому кварталі 2025 року в Нью-Йорку накопичилися великі запаси золота, що спричинило дефіцит у Лондоні через очікування мит. Після заяви Білого дому, що тарифи не стосуватимуться золота, запаси почали зменшуватися.

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