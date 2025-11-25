Forbes Digital підписка
Меру пресечения Чернышову по делу о коррупции в «Энергоатоме» оставили в силе

Forbes

1 хв читання

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову по делу о вероятной коррупции в энергетике, сообщает пресс-служба учреждения 25 ноября.

Подробности

  • Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений постановление следственного судьи ВАКС от 18 ноября 2025 года о применении к бывшему вице-премьер-министру меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил внесение 51,6 млн грн залога.
  • Коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты, сообщили в суде.
  • Решение суда начало действовать сразу после объявления, и его уже нельзя обжаловать в кассации.
  • За Чернышова внесли залог. Теперь он должен, в частности, сдать загранпаспорт, носить электронный браслет, не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда и прибывать по каждому их требованию.

Контекст

НАБУ 11 ноября заявило, что в рамках спецоперации «Мидас» задокументировали передачу средств бывшему вице-премьер-министру. Имя правоохранители не разглашают, обозначая его только псевдонимом Че Гевара. Общая сумма переданных средств составила $1,2 млн и почти €100 000 наличными. Forbes Ukraine ведет хронику событий вокруг операции, получившей название «Мидас».

18 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 51,6 млн грн для Алексея Чернышова. 19 ноября за него внесли залог. Бывший вице-премьер подозревается в незаконном обогащении (статья 368-5 УК Украины).

Защита Чернышова подала 24 ноября в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на пересмотр постановления ВАКС.

