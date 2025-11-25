Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову у справі про ймовірну корупцію в енергетиці, повідомляє пресслужба установи 25 листопада.

Деталі

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС від 18 листопада 2025 року про застосування до колишнього віцепрем’єр-міністра запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативу суд визначив внесення 51,6 млн грн застави.

Колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту, повідомили у суді.

Рішення суду почало діяти одразу після оголошення і його вже не можна оскаржити в касації.

За Чернишова внесли заставу. Тепер він має, зокрема здати закордонний паспорт, носити електронний браслет, не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду та прибувати за кожною їхньою вимогою.

Контекст

НАБУ 11 листопада заявило, що в межах спецоперації «Мідас» задокументували передачу коштів колишньому віцепрем’єр-міністру. Ім’я правоохоронці не розголошують, позначаючи його лише псевдонімом Че Гевара. Загальна сума переданих коштів становила $1,2 млн та майже €100 000 готівкою. Forbes Ukraine веде хроніку подій навколо операції, яка отримала назву «Мідас».

18 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 51,6 млн грн для Олексія Чернишова. 19 листопада за нього внесли заставу. Колишнього віцепрем’єра підозрюють у незаконному збагаченні (стаття 368-5 КК України).

Захист Чернишова подав 24 листопада до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на перегляд ухвали ВАКС.