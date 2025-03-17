Засновник Telegram Дуров заявив, що повернувся до Дубая з дозволу влади Франції

Засновник платформи Telegram Павло Дуров повернувся до Дубая з дозволу судової влади Франції. Про це він повідомив у себе в Telegram-каналі 17 березня.

Деталі

«Після кількох місяців у Франції, де тривало розслідування щодо шахрайства в Telegram, я знову вдома в Дубаї. Розслідування триває, але я радий повернутися», – написав Дуров.

Мільярдер подякував судовій владі, своїм юристам і команді за їхні зусилля «демонструвати те, що в питаннях модерації контенту, співробітництва та боротьби зі злочинністю Telegram багато років не тільки відповідав правовим зобовʼязанням, але перевершував їх».

Контекст

Павло Дуров перебував у Франції під судовим контролем через розслідування. У серпні 2024 року йому висунули обвинувачення в тому, що він не протидіяв поширенню злочинного контенту через месенджер. Пізніше Дурова відпустили під заставу в €5 млн, зобов’язавши двічі на тиждень з’являтися в поліцію та заборонивши виїзд за межі Франції.

15 березня AFP повідомило, що Дуров вилетів до Дубая після зміни запобіжного заходу. До цього судовий слідчий забороняв йому залишати Францію, однак згодом дозволив поїздку на «кілька тижнів».