Збільшення інвестицій до €10 млн і відкриття ще 135 відділень. Nova Post Europe озвучила плани на 2025 рік

Компанія «Нова пошта» збільшить інвестиції в Європі в 2025 році на 43%, до €10 млн, повідомив CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» . В цьому році компанія вивчає можливості виходу на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії.

Ключові факти

За словами Лисовця, минулого року інвестиції компанії в Європі становили близько €7 млн, на 2025-й планується €10 млн. «Тільки в Молдову плануємо інвестувати близько €2 млн, що в два рази більше, ніж минулого року. У Молдові, яка є одним із наших найдинамічніших ринків, у 2024 році ми суттєво наростили обсяги: зросли втричі», – зазначив він, додавши, що Молдова вже генерує прибуток. Очікується, що у 2025-му в сталий прибуток вийде Польща та Чехія.

Цьогоріч компанія вивчає можливості виходу на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії. «Це країни, де ми бачимо потенціал, але поки що перебуваємо на етапі аналізу ринку та варіантів співпраці», – повідомив він, додавши, що при виході на ринки «Нова пошта» використовує різні формати і в кожному випадку аналізує, який буде ефективнішим для конкретного ринку.

«Нова пошта» в Європі вже відкрила 128 відділень і понад 87 000 точок сервісу в 16 європейських країнах.

«До кінця 2025 року ми хочемо відкрити ще 135 відділень. Це будуть відділення на локаціях вже працюючого бізнесу, як-от магазинів, чи кавʼярень. У них можна буде отримати повний спектр наших послуг», – заявив CEO Nova Post Europe.

В Європі «Нова пошта» планує розвивати франчайзингову модель, але підходить до цього дуже обережно. «Наразі тестуємо цей формат у Польщі та опрацьовуємо параметри пакету для франчайзі в Європі», – зазначив він.

Контекст

Європейський ринок продемонстрував хороші результати: за рік «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок до країн Європи. Загалом у 2024 році компанія обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023-му. Минулого року компанія спрямувала на розвиток мережі в Україні 1,8 млрд грн інвестицій.

На серпень 2024 року «Нова пошта» працює в 15 країнах, серед яких Україна, Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія. Найбільша мережа компанії розвинена в Польщі, де функціонує 50 відділень.

За перші дев’ять місяців 2024 року дохід компанії становив 30,81 млрд грн, що на 19,7% перевищує показник за той самий період попереднього року. Однак чистий прибуток зменшився на 49% і склав 1,65 млрд грн.