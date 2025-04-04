Збільшення інвестицій до €10 млн і відкриття ще 135 відділень. Nova Post Europe озвучила плани на 2025 рік

Компанія «Нова пошта» збільшить інвестиції в Європі в 2025 році на 43%, до €10 млн, повідомив CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». В цьому році компанія вивчає можливості виходу на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії.
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Ключові факти
- За словами Лисовця, минулого року інвестиції компанії в Європі становили близько €7 млн, на 2025-й планується €10 млн. «Тільки в Молдову плануємо інвестувати близько €2 млн, що в два рази більше, ніж минулого року. У Молдові, яка є одним із наших найдинамічніших ринків, у 2024 році ми суттєво наростили обсяги: зросли втричі», – зазначив він, додавши, що Молдова вже генерує прибуток. Очікується, що у 2025-му в сталий прибуток вийде Польща та Чехія.
- Цьогоріч компанія вивчає можливості виходу на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії. «Це країни, де ми бачимо потенціал, але поки що перебуваємо на етапі аналізу ринку та варіантів співпраці», – повідомив він, додавши, що при виході на ринки «Нова пошта» використовує різні формати і в кожному випадку аналізує, який буде ефективнішим для конкретного ринку.
- «Нова пошта» в Європі вже відкрила 128 відділень і понад 87 000 точок сервісу в 16 європейських країнах.
- «До кінця 2025 року ми хочемо відкрити ще 135 відділень. Це будуть відділення на локаціях вже працюючого бізнесу, як-от магазинів, чи кавʼярень. У них можна буде отримати повний спектр наших послуг», – заявив CEO Nova Post Europe.
- В Європі «Нова пошта» планує розвивати франчайзингову модель, але підходить до цього дуже обережно. «Наразі тестуємо цей формат у Польщі та опрацьовуємо параметри пакету для франчайзі в Європі», – зазначив він.
Контекст
Європейський ринок продемонстрував хороші результати: за рік «Нова пошта» доставила 1,3 млн посилок до країн Європи. Загалом у 2024 році компанія обробила рекордні 480 млн відправлень, що на 16% більше, ніж у 2023-му. Минулого року компанія спрямувала на розвиток мережі в Україні 1,8 млрд грн інвестицій.
На серпень 2024 року «Нова пошта» працює в 15 країнах, серед яких Україна, Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція та Велика Британія. Найбільша мережа компанії розвинена в Польщі, де функціонує 50 відділень.
За перші дев’ять місяців 2024 року дохід компанії становив 30,81 млрд грн, що на 19,7% перевищує показник за той самий період попереднього року. Однак чистий прибуток зменшився на 49% і склав 1,65 млрд грн.
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