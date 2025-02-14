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Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию, но встречи с РФ и США не запланированы

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент Владимир Зеленский анонсировал визиты на Средний Восток, в частности он посетит ОАЭ, Саудовскую Аравию, однако встреч с Россией и США там не будет. Об этом он заявил журналистам на Мюнхенской конференции безопасности. Ранее Дональд Трамп назвал эту страну как возможную площадку для первой встречи с Владимиром Путиным.

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Ключевые факты

  • Зеленский сообщил, что отправится в Объединенные Арабские Эмираты с первой леди для обсуждения гуманитарной программы и обмена пленными.
  • По его словам, сразу после этого запланирован визит в Саудовскую Аравию для обсуждения этих вопросов и партнерства со страной.
  • «Я не буду встречаться с россиянами, но не буду встречаться и с американцами. Это просто мой официальный визит в страну, потому что меня пригласили», – добавил он.
  • Также он отправится в Турцию для встречи с президентом Реджепом Эрдоганом.
  • Зеленский снова подчеркнул, что не хочет вести переговоры с Россией до переговоров со США и Европой.
  • «Порядок встреч таков: сначала США и Европа, затем РФ. Мы это поддерживаем», – подчеркнул он.

Контекст

12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, о технологических возможностях, включая дроны и другие современные производства.

После этих разговоров Трамп предположил, что встреча с президентом РФ может состояться в Саудовской Аравии.

13 февраля вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, будут принимать военные меры, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость.

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