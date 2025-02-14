США відправлять свої війська в Україну, якщо Путін зірве мирні переговори – віцепрезидент Венс

США введуть проти Москви санкції і, можливо, вживатимуть військових заходів, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність, сказав 13 лютого в інтервʼю The Wall Street Journal віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Ключові факти

Венс заявив, що варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести сумлінні переговори, залишається «на порядку денному», прийнявши набагато жорсткіший тон, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який у середу заявив, що США не вводитимуть війська.

«Існують економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу», які США могли б використовувати проти Путіна, сказав Венс.

Виступ віцепрезидента США, який пролунав за день до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, продемонстрував найрішучішу наразі підтримку адміністрації Трампа Києву перед вимогами Росії роззброїтися і змінити нинішню владу, зазначило видання.

Венс сказав, що поки що рано говорити про те, яка частина території країни залишиться в руках Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Він сказав, що ці деталі необхідно буде опрацювати на мирних переговорах.

«Є безліч формулювань, конфігурацій, але нас хвилює суверенна незалежність України», – сказав він.

Венс заявив, що адміністрація Трампа спробує переконати Путіна в тому, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.

Він запропонував перезавантажити відносини з Росією після успішної угоди щодо України, заявивши, що нинішня ізоляція Москви від західних ринків зробила її молодшим партнером Пекіна. «Не на користь Путіна бути молодшим братом у коаліції з Китаєм», – додав Венс.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоч він уникав обговорення того, як збирається це зробити.

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього він зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

На зустрічі НАТО 12 лютого в Брюсселі міністр оборони США Гегсет заявив, що кордони України навряд чи залишаться такими, якими вони були до вторгнення Росії в 2014 році, переговори не закінчаться прийняттям України до НАТО, а гарантії безпеки для України мають бути підкріплені «боєздатними європейськими та неєвропейськими військами», водночас американські війська не будуть розміщені в Україні.

Наступного дня Гегсет пояснив свої коментарі, заявивши журналістам, що «які поступки будуть зроблені, а які ні» вирішуватиме Трамп.

13 лютого Трамп повідомив журналістам, що Україна буде учасником переговорів із Росією, що є ключовою вимогою Зеленського. Але Трамп також заявив, що Росію слід знову допустити до клубу країн «Великої сімки», а членство України в Організації Північноатлантичного договору це те, чого Росія не може допустити.