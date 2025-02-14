США відправлять свої війська в Україну, якщо Путін зірве мирні переговори – віцепрезидент Венс

США введуть проти Москви санкції і, можливо, вживатимуть військових заходів, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність, сказав 13 лютого в інтервʼю The Wall Street Journal віцепрезидент США Джей Ді Венс.
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Ключові факти
- Венс заявив, що варіант відправки американських військ в Україну, якщо Москва не зможе вести сумлінні переговори, залишається «на порядку денному», прийнявши набагато жорсткіший тон, ніж міністр оборони Піт Гегсет, який у середу заявив, що США не вводитимуть війська.
- «Існують економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу», які США могли б використовувати проти Путіна, сказав Венс.
- Виступ віцепрезидента США, який пролунав за день до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, продемонстрував найрішучішу наразі підтримку адміністрації Трампа Києву перед вимогами Росії роззброїтися і змінити нинішню владу, зазначило видання.
- Венс сказав, що поки що рано говорити про те, яка частина території країни залишиться в руках Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Він сказав, що ці деталі необхідно буде опрацювати на мирних переговорах.
- «Є безліч формулювань, конфігурацій, але нас хвилює суверенна незалежність України», – сказав він.
- Венс заявив, що адміністрація Трампа спробує переконати Путіна в тому, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.
- Він запропонував перезавантажити відносини з Росією після успішної угоди щодо України, заявивши, що нинішня ізоляція Москви від західних ринків зробила її молодшим партнером Пекіна. «Не на користь Путіна бути молодшим братом у коаліції з Китаєм», – додав Венс.
Контекст
Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоч він уникав обговорення того, як збирається це зробити.
12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього він зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.
На зустрічі НАТО 12 лютого в Брюсселі міністр оборони США Гегсет заявив, що кордони України навряд чи залишаться такими, якими вони були до вторгнення Росії в 2014 році, переговори не закінчаться прийняттям України до НАТО, а гарантії безпеки для України мають бути підкріплені «боєздатними європейськими та неєвропейськими військами», водночас американські війська не будуть розміщені в Україні.
Наступного дня Гегсет пояснив свої коментарі, заявивши журналістам, що «які поступки будуть зроблені, а які ні» вирішуватиме Трамп.
13 лютого Трамп повідомив журналістам, що Україна буде учасником переговорів із Росією, що є ключовою вимогою Зеленського. Але Трамп також заявив, що Росію слід знову допустити до клубу країн «Великої сімки», а членство України в Організації Північноатлантичного договору це те, чого Росія не може допустити.
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