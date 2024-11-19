Зеленский поручил ввести налоговые льготы для пограничных общин

Для предпринимателей и бизнеса общин, граничащих с РФ, будут разработаны специальные налоговые условия в рамках Плана устойчивости Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления Плана в Верховной Раде 19 ноября. Таким образом, власти хотят поддержать общины, которые находятся под постоянным российским террором.
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- Более зажиточные «тыловые общины» должны поддерживать находящихся под постоянным обстрелом врага, подчеркнул Зеленский. В качестве примера он привел Харьков, где были введены специальные меры по обеспечению функционирования города в условиях российских атак.
- «Я поручаю разработать аналогичные условия для других приграничных городов – Сум, Чернигова, городов на востоке Украины. «Мы не забудем и об общинах на временно оккупированных территориях», – отметил Зеленский.
- Специальные решения будут разработаны для общин, которые приняли больше всего переселенцев, чтобы облегчить их интеграцию.
Контекст
Верховная Рада может освобождать от налогов, внося изменения в Налоговый кодекс Украины, а ставки местных налогов определяют органы местной власти.
Инициатива с налоговыми льготами не нова. В апреле премьер Денис Шмыгаль анонсировал освобождение бизнеса Харькова от местных налогов из-за постоянных обстрелов города россиянами и уничтожения инфраструктуры.
30 апреля Харьковский горсовет принял решение о льготах для юридических лиц и ФЛП на землю и недвижимость Это приведет к потере около 1 млрд грн бюджета. ФЛП четвертой группы освободили от всех налогов.
19 августа Харьковский горсовет продлил налоговые льготы для предпринимателей до конца года.
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