Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря подписал Закон о Государственном бюджете на 2026 год, который Верховная Рада приняла 3 декабря. Об этом говорится в карточке законопроекта №14000 на сайте парламента.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Бюджет Украины принят на 2026 год с дефицитом около 18,5% ВВП. Предельный дефицит бюджета на 2026 год возрастет до 1,9 трлн грн.
- Объем доходов увеличен на 27,8 млрд грн – до 2 трлн 904,6 млрд грн. Общий фонд составляет 2 трлн 610,9 млрд грн, специальный фонд – 293,7 млрд грн. Доходы в 2026 году будут больше на 402 млрд грн к 2025 году.
- Расходы и предоставление кредитов из государственного бюджета в 2026 году составят 4 трлн 837,4 млрд грн, что на 134,5 млрд грн больше, чем в 2025-м. Общий фонд – 4 трлн 416,5 млрд грн, специальный фонд – 420,9 млрд грн.
- Потребность во внешней поддержке на 2026 год составит 2 трлн 79 млрд грн. Предполагается привлечение ресурсов от Всемирного банка, ЕС, Великобритании, МВФ и стран Большой семерки.
- Половина расходов пойдет на сектор безопасности и обороны – 2,81 трлн грн, что составляет 27,2% ВВП. В частности, 1,3 трлн грн выделено на денежное обеспечение военнослужащих.
- Впервые с 2023 года минимальная зарплата вырастет с 8000 грн до 8647 грн (+8%); общий прожиточный минимум – с 2920 грн до 3209 грн (+9,9%); прожиточный минимум для трудоспособных лиц – с 3028 грн до 3328 грн (+9,9%); прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, – с 2361 грн до 2595 грн (+9,9%).
- Увеличено финансирование резервного фонда на 19 млрд грн.
- Предусмотрены дополнительные средства на поэтапное повышение зарплат педагогов, закупку пассажирских вагонов, компенсацию имущественных потерь бизнеса из-за войны и строительство укрытий в детсадах.
Контекст
Как и в течение последних четырех лет войны, приоритетом остаются расходы на оборону – около 2,8 трлн грн. «Совокупная стоимость предложенных изменений составляет 7,1 трлн грн», – отметила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа.
Детали очередного бюджета военного времени – в материале Forbes.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.