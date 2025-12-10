Президент України Володимир Зеленський 10 грудня підписав Закон про Державний бюджет на 2026 рік, який Верховна Рада ухвалила 3 грудня. Про це йдеться в картці законопроєкту №14000 на сайті парламенту.
Деталі
- Бюджет України ухвалено на 2026 рік із дефіцитом близько 18,5% ВВП. Граничний дефіцит бюджету на 2026 рік зросте до 1,9 трлн грн.
- Обсяг доходів збільшено на 27,8 млрд грн – до 2 трлн 904,6 млрд грн. Загальний фонд становить 2 трлн 610,9 млрд грн, спеціальний фонд – 293,7 млрд грн. Доходи у 2026 році будуть більші на 402 млрд грн до 2025 року.
- Видатки та надання кредитів із державного бюджету у 2026 році становитимуть 4 трлн 837,4 млрд грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у 2025-му. Загальний фонд – 4 трлн 416,5 млрд грн, спеціальний фонд – 420,9 млрд грн.
- Потреба в зовнішній підтримці на 2026 рік становитиме 2 трлн 79 млрд грн. Передбачається залучення ресурсів від Світового банку, ЄС, Великої Британії, МВФ та країн Великої сімки.
- Половина витрат піде на сектор безпеки та оборони – 2,81 трлн грн, що становить 27,2% ВВП. Зокрема, 1,3 трлн грн виділено на грошове забезпечення військовослужбовців.
- Вперше з 2023 року мінімальна зарплата зросте з 8000 грн до 8647 грн (+8%); загальний прожитковий мінімум – з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%); прожитковий мінімум для працездатних осіб – із 3028 грн до 3328 грн (+9,9%); прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, – із 2361 грн до 2595 грн (+9,9%).
- Збільшено фінансування резервного фонду на 19 млрд грн.
- Передбачені додаткові кошти на поетапне підвищення зарплат педагогів, закупівлю пасажирських вагонів, компенсацію майнових втрат бізнесу через війну та будівництво укриттів у дитсадках.
Контекст
Як і протягом останніх чотирьох років війни, пріоритетом залишаються витрати на оборону – близько 2,8 трлн грн. «Сукупна вартість запропонованих змін становить 7,1 трлн грн», – зазначила голова бюджетного комітету Роксолана Підласа.
Деталі чергового бюджету воєнного часу – у матеріалі Forbes.
